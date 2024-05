Européennes 2024, en direct : le débat du jour saboté par une rumeur, le PS hors de lui

Alors que huit têtes de liste se retrouvent pour un débat ce soir sur BFMTV, la rumeur d'un débat Macron-Le Pen monopolise la campagne des européennes. Olivier Faure dénonce un "couple toxique".

12:45 - Marion Maréchal veut incarner une "autre perspective" que le duel Macron-RN La tête de liste de Reconquête ! rejette à son tour l'idée d'un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pendant la campagne des européennes. "Chacun a vu ce grand débat qui consiste à imaginer qu'il n'y a pas d'autre perspective que ce duel dans ces élections européennes", déplore Marion Maréchal dans la matinale de France 2. "Moi, je le rappelle, les élections européennes, c'est un scrutin proportionnel, à un tour, où il faut faire 5% pour avoir des élus. Donc qui vote pour ses convictions aura des élus."

12:20 - Glucksmann refuse "un débat national et politicien classique" qui "lasse tout le monde" La tête de liste du PS et de Place publique compte faire campagne "en parlant sans relâche du sujet de l’élection : l’Europe !" Raphaël Glucksmann l'affirme à Ouest France : "C’est en parlant d’Europe dans les territoires, de l’impact des décisions prises à l’échelle européenne sur l’avenir des citoyennes et des citoyens qu’on les intéressera à l’élection, pas en refaisant un débat national et politicien classique, qui lasse tout le monde."

12:05 - Selon Bellamy, le RN n'a "pas gagné une seule bataille" au Parlement européen Les eurodéputés du Rassemblement national "sont totalement absents" et "ne travaillent pas" au Parlement européen, affirme François-Xavier Bellamy sur France Inter. Pour la tête de liste de LR, "la vérité du Rassemblement national c'est qu'il fait rêver les Français en leur disant 'vivement le 9 juin' mais il a déjà gagné l'élection européenne, les Français lui ont fait confiance en 2019 et même en 2014. Ils avaient trois fois plus de députés que nous mais ils n'auront pas gagné une seule bataille, même pas mené une seule bataille."

11:54 - Débat Macron-Le Pen : "Je ne viens pas quand on me siffle !" Rétorque la députée Alors qu'Emmanuel Macron continue de se dire favorable à un débat avec Marine Le Pen, celle-ci s'agace que le sujet ne soit discuté que par médias interposés : "Je n’ai pas reçu le début du commencement d’une proposition", a-elle assuré dimanche au Parisien. C’est cavalier de sa part de ne pas avoir quelqu’un pour contacter mon cabinet. Je ne suis pas son employé. Je ne viens pas quand on me siffle !"

11:20 - 52% du vote RN exprime un mécontentement vis-à-vis de Macron ou de l'UE Plus d'un électeur potentiel de Jordan Bardella sur deux interrogé par Elabe indique faire ce choix pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron (33%) ou de l'Union Européenne (19%). A l'inverse, 45% de ce potentiel électorat dit soutenir par son vote les idées du Rassemblement national.

11:01 - 22% des électeurs attendent la dernière semaine pour se décider Les deux semaines de campagne officielle seront cruciales pour les candidats aux élections européennes : selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, 35% des électeurs potentiels interrogés déclarent qu'ils peuvent encore changer d'avis sur la liste qu'ils vont soutenir le 9 juin. 22% des potentiels électeurs indiquent qu'ils arrêteront leur choix dans la dernière semaine, dont 10% la veille ou le jour même du scrutin.

10:54 - Edouard Philippe ne cache pas ses doutes au sujet d'un débat Macron-Le Pen "Je ne suis pas sûr que j'aurais imaginé spontanément que ce serait une bonne idée", a lâché l'ancien Premier ministre dimanche sur LCI, interrogé sur cet hypothétique débat. Edouard Philippe a jugé qu'un tel remake du duel Macron-Le Pen serait "surprenant" dans cette campagne des élections européennes. Pour autant, pas question de désavouer le chef de l'Etat : "C'est une idée du président, voilà. Il a le droit de vouloir débattre", a tempéré le patron d'Horizons.

10:48 - Emmanuel Macron "prêt à débattre maintenant" avec Marine Le Pen Le chef de l'Etat s'est redit prêt à débattre avec Marine Le Pen, dans un entretien pour Le Parisien publié ce week-end. Emmanuel Macron défend la pertinence d'un débat avec l'ancienne présidente du Rassemblement national avant les élections européennes, alors que son héritier Jordan Bardella est donné en tête dans les sondages. Mais Marine Le Pen a immédiatement rappelé ses conditions : "Je débattrai donc contre Emmanuel Macron si il met sur la table sa démission ou la dissolution de l’Assemblée nationale en cas d’échec de la liste Renaissance", a-t-elle écrit dimanche sur X.

10:34 - Macron et Le Pen, "un couple toxique qui cherche à dominer le débat français", dénonce Faure Depuis plusieurs semaines, l'entourage du président de la République s'interroge sur un possible débat entre ce dernier et Marine Le Pen. Cette dernière a ouvert la porte à un tel duel, tout en assurant n'avoir pas encore reçu de proposition officielle. Du côté du Parti socialiste, on dénonce une diversion dans cette campagne, alors que Raphaël Glucksmann challenge le duo de tête dans les sondages : pour Olivier Faure, Emmanuel Macron et Marine Le Pen constituent "un couple toxique qui cherche à dominer le débat français". Le patron du PS ne mâche pas ses mots sur TF1 : selon lui, "ce couple toxique est d'une perversité absolue parce qu'ils sont chacun l'épouvantail de l'autre et ils cherchent à chaque fois à reconstituer ce duo pour permettre d'écarter toute forme d'alternative".

10:29 - Un débat organisé entre les huit têtes de liste principales ce soir BFMTV organise ce lundi soir un débat entre les huit têtes de liste données favorites dans les sondages des européennes. A partir de 20h30, Jordan Bardella (RN), Valérie Hayer (Renaissance), Raphaël Glucksmann (PS/PP), Manon Aubry (LFI), François-Xavier Bellamy (LR), Marie Toussaint (EELV), Marion Maréchal (R!) et Léon Deffontaines (PCF) s'affronteront sur les grands enjeux du scrutin du 9 juin.