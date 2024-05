Whatsapp va complètement changer, découvrez la nouvelle version en avant-première

Une nouvelle interface de Whatsapp va bouleverser votre utilisation de l'application. Découvrez toutes les nouveautés à venir avant son arrivée sur votre téléphone.

Whatsapp a beau être une application assez ancienne dans le paysage, elle ne manque pas de se maintenir régulièrement à jour avec des nouveautés et fonctionnalités. La messagerie instantanée la plus populaire au monde s'apprête d'ailleurs à opérer un grand changement dans son design qui risque de surprendre de nombreux utilisateurs dans les semaines à venir.

Il faut dire que l'interface de Whatsapp a beaucoup évoluée depuis sa première version en 2011. Alors entièrement bleutée ou noircie, elle ne disposait que de fonctionnalités assez sommaires. Il était cependant déjà possible de naviguer entre les différentes discussions et vos contacts pour envoyer des messages et du contenu à ces derniers.

La mise à jour 24.9.74 est actuellement en cours de déploiement pour les possesseurs de Whatsapp. Elle prévoit notamment de grands changements concernant l'interface de l'application, que vous disposiez d'un smartphone sous Android ou d'un iPhone. Parmi les nouveautés, on observe une interface revue et corrigée ainsi que de nouveaux boutons. La version Android inclut également un mode sombre plus prononcé et qui met davantage l'accent sur les contrastes élevés pour un meilleur confort de lecture. La grande barre verte de Whatsapp, auparavant située en haut de l'application, disparait pour laisser place à une interface blanchie et plus agréable à l'oeil.

© WBEtainfo

Les utilisateurs de Whatsapp sous Android disposeront également d'une nouvelle barre de navigation située en bas de l'application. Elle devrait permettre de se situer plus rapidement et efficacement parmi les fonctionnalités de la messagerie et de naviguer entre les différentes options proposées comme les discussions, les appels ou les communautés.

Les possesseurs d'iPhone ne sont pas en reste du côté des nouveautés. L'envoi de multiples photos et vidéos a été repensé et amélioré et une nouvelle interface pour générer des sondages et envoyer des documents est également prévue avec cette mise à jour.

La mise à jour 24.9.74 qui apporte ce redesign de l'application est toujours en cours de déploiement. N'hésitez pas à consulter régulièrement le Google Play Store ou l'App Store pour vérifier si votre application peut disposer de la mise à jour dans les prochaines semaines.