Mettre de l'ail dans les toilettes - ce truc fonctionne vraiment

Mettre de l'ail sans vos toilettes ? Etonnant non ? Et pourtant, cette méthode est vraiment efficace pour nettoyer et désinfecter vos WC.

Quand il s'agit de nettoyer les toilettes, nous sommes toujours preneurs d'astuces qui nous simplifient la vie et qui ne coutent pas cher. Il est d'ailleurs parfois surprenant de découvrir que des ingrédients simples et peu coûteux, que l'ont a tous à la maison, peuvent offrir des résultats spectaculaires. C'est le cas par exemple de l'ail. On ne l'aurait jamais soupçonné, et pourtant, il est vraiment efficace quand il s'agit de l'entretien des WC.

L'ail, souvent associé à la cuisine pour ses propriétés aromatiques et ses bienfaits pour la santé, peut également être un allié puissant pour le nettoyage domestique, notamment dans la salle de bains et les toilettes. Connu pour ses vertus anti-bactériennes et antifongiques, l'ail possède toutes les caractéristiques pour être un agent de nettoyage efficace, idéal pour éliminer les germes et les bactéries présents dans les toilettes.

© mnimage - stock.adobe.com

La méthode pour nettoyer vos toilettes avec de l'ail est simple et nécessite pas d'ingrédient supplémentaire. Voici les étapes à suivre. Munissez vous d'une ou plusieurs grosses gousses d'ail et enlevez la membrane qui les enveloppe, puis coupez-les. Ensuite, écrasez-les pour libérer l'allicine contenue dans l'ail. C'est l'allicine qui possède des propriétés antibactériennes. Pour les écraser, n'hésitez pas à utiliser un presse-ail.

Une fois que vous avez votre pâte d'ail, appliquez-la généreusement sur les parois intérieures de la cuvette des toilettes, mais aussi dans le fond de la cuvette. Assurez-vous de couvrir toutes les zones, y compris sous le rebord et autour du bord. Laissez agir idéalement toute la nuit. Pendant ce temps, les propriétés antibactériennes de l'ail travailleront pour éliminer les germes, les taches et les odeurs indésirables. Après avoir laissé agir l'ail, utilisez une brosse de toilette pour frotter vigoureusement les parois de la cuvette. Tirez la chasse d'eau pour éliminer tout résidu d'ail et révéler des toilettes étincelantes et fraîches.

Pour plus d'efficacité, vous pouvez ajoutez 2 à 3 cuillères de bicarbonate de soude et d'acide citrique dans le fond de vos toilettes. Vous obtiendrez naturellement des WC propres et désinfectés. Cette technique permet de lutter efficacement contre les bactéries et les germes présents dans les toilettes, contribuant ainsi à maintenir un environnement propre et hygiénique dans votre salle de bains.