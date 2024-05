Les utilisateurs de smartphones sont prévenus : près de 100 000 euros perdus à cause du clone d'une application célèbre

Cette copie d'une application très célèbre est une arnaque ! Elle a déjà fait près de 100 000 euros de dégâts...

S'il y a bien un point sur lesquels les utilisateurs de smartphones Android ne sont pas gâtés, c'est bien sur les applications pirates. Même le Google Play Store, pourtant officiellement inspecté régulièrement par Google et Android, n'échappe pas aux actes malveillants des applications dont le seul but est d'infecter votre téléphone.

Parmi les multiples techniques les plus fourbes pour corrompre votre smartphone et subtiliser vos données personnelles, on trouve en effet les applications "clones". Ces dernières sont généralement créées par des pirates informatiques et copient, parfois avec un grand sens du détail, de véritables applications déjà bien connues afin de se faire passer pour ces dernières.

Ces dernières années, cette technique a eu de lourdes répercussions pour de nombreux utilisateurs. Ils pensent généralement installer une application reconnue (comme TikTok ou Snapchat), mais finissent par télécharger une copie pirate. Il devient alors très difficile de s'en rendre compte tant les applications pirates sont identiques aux véritables dans leur apparence. Généralement, les applications pirates vont, comme par hasard, se démarquer en vous proposant davantage de services payants.

© Illustration Linternaute.com

La dernière alerte en date est venue de Finlande mais peut toucher n'importe quel pays européen. L'agence finlandaise des transports et des communications (Traficom) a récemment dévoilé avoir découvert plusieurs applications pirates qui tentent d'extorquer de l'argent de leurs victimes. Certains modes opératoires sont particulièrement tordus. Plusieurs possesseurs de smartphones ont débord reçu un SMS leur incitant à télécharger l'application McAfee pour sécuriser leur appareil. Cette célèbre application est notamment réputée pour fournir une bonne protection contre les virus et les logiciels malveillants sur téléphone.

Malheureusement, et comble de l'ironie, l'application recommandée par le SMS reçu n'est pas la véritable McAfee. Quiconque installe cette fausse application (semblable en tout point à la véritable !) se voit alors envahi par de nombreux logiciels malveillants sur son smartphone. Ces derniers vont alors effectuer toute une série d'actions non désirées, comme surveiller ce que vous faites sur le téléphone ou utiliser vos services bancaires en ligne pour se transférer votre propre argent. Une victime aurait perdu 95 000 euros, selon la police finlandaise.

Pour savoir si une application est bien officielle ou non, il est recommandé de vérifier cette dernière sur le store qui équipe votre téléphone. Google Play Store, App Store, AppGallery... Rendez-vous simplement sur la page de l'application pour laquelle vous émettez des doutes. Si cette dernière est suffisamment bien notée et reçoit de nombreux avis utilisateurs, il y a de grandes chances qu'elle soit officielle. Dans le cas inverse, méfiance !