L'application Gemini est désormais disponible en France

Après avoir été disponible en version web pendant plusieurs mois, l'intelligence artificielle de Google débarque officiellement sur les téléphones français.

Google vient d'annoncer le déploiement de Gemini, sa solution d'intelligence artificielle, dans plusieurs nouveaux pays d'Europe et notamment la France. Cette nouvelle application est désormais disponible aussi bien sur les smartphones Android que les iPhone.

Gemini est l'un des plus gros concurrents de ChatGPT. L'outil vous permet d'exécuter toutes sortes de requêtes et d'obtenir des réponses à partir de texte, de vocaux et même d'images. Par exemple, il est possible de prendre un bâtiment en photo et de demander à Gemini d'identifier ce dernier et d'en obtenir toutes sortes d'informations très utiles.

Bien évidemment, Gemini est capable d'effectuer toutes les tâches que l'on attend d'un assistant IA comme par exemple :

Rédiger du texte

Résumer des articles

Créer des images à partir d'une description

Retrouver une chanson

Mettre en forme un document

Et bien d'autres utilisations

Pour télécharger Gemini sur votre téléphone, rendez-vous sur le Google Play Store ou l'App Store (selon que vous possédiez un appareil Android ou un iPhone) et recherchez "Gemini" pour trouver l'application.