Apple miserait sur un partenariat avec ChatGPT pour l'iPhone

A seulement quelques heures de sa prochaine keynote, Apple pourrait bien profiter de la conférence pour dévoiler un partenariat avec OpenAI et ChatGPT.

Votre iPhone sera-t-il prochainement équipé avec ChatGPT comme assistant vocal ? C'est le rêve de nombreux fans de la communauté Apple depuis quelques jours. Il se murmure que la firme à la pomme miserait sur un partenariat très juteux avec l'entreprise OpenAI, responsable de l'intelligence artificielle la plus en vue du moment : ChatGPT.

Cette information provient, comme souvent avec des rumeurs Apple, de Mark Gurman. Le journaliste du site Bloomberg est un grand habitué aux insides et exclusivités concernant les futurs produits et nouveautés d'Apple. Dans un de ses derniers articles en date sur le site, Gurman détaille un partenariat entre la firme de Cupertino et Sam Altman, directeur général de l'entreprise OpenAI.

Selon le site The Information, cela fait plus d'un an que Apple serait en discussion avec OpenAI pour échanger autour d'un partenariat. La nature de ce dernier reste cependant encore inconnu. Pourrait-on compter sur une intégration native de ChatGPT au sein de l'iPhone ? Assistera-t-on à la fin de Siri, assistant emblématique d'Apple complètement dépassé depuis plusieurs années désormais ?

Ce partenariat entre Apple et OpenAI pourrait également être simplement éphémère. Apple pourrait utiliser les technologies de Sam Altman pendant un temps nécéssaire au développement en interne de sa propre solution basée sur l'intelligence artificielle générative.

Il faudra patienter jusqu'à la keynote Apple de ce lundi 10 juin pour en avoir le coeur net. Nous ne manquerons pas de délivrer toutes les informations dévoilées durant la soirée.