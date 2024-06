WhatsApp prévient ses utilisateurs, leurs conversations seront bientôt supprimées. Voici comment les sauvegarder

Vous n'avez plus que 30 jours pour sauvegarder vos conversations sur un autre support que Google Drive.

WhatsApp prend régulièrement des décisions drastiques pour son application. En plus de mettre régulièrement à jour ses fonctionnalités, la messagerie instantanée gérée par Meta fait parfois râler ses utilisateurs de par ses choix plutôt contraignants.

Les dernières déclarations de l'entreprise au sujet des conversations stockées dans WhatsApp font partie de ces décisions radicales qui font réagir. Historiquement, l'application permettait de stocker vos différentes discussions sur les serveurs en ligne de la solution Google Drive. Ce logiciel, très pratique au demeurant, permet aux utilisateurs inscrits de stocker et s'échanger des fichiers et dossiers qu'ils souhaitent conserver en ligne.

Seulement voilà, WhatsApp commence à alerter ses utilisateurs que les conversations sauvegardées par ce biais pourraient bientôt être perdues. WhatsApp envoie désormais à plusieurs de ses utilisateurs une notification leur expliquant qu'ils ne disposent que de 30 jours pour migrer leurs conversations située sur l'espace de Google Drive s'ils ne veulent pas les voir disparaitre.

Cette décision s'explique par le fait que Google Drive n'autorisera désormais plus que 15 Go d'espace de stockage offert pour conserver les discussions WhatsApp. Si vous n'avez pas l'habitude ou l'envie de sauvegarder vos conversations, vous ne serez pas concerné. De même, si la sauvegarde de vos conversations WhatsApp ne dépasse pas les 15 Go, ces dernières ne disparaitront pas.

Pour les autres, les 15 Go offerts risquent bien de ne pas suffire. Plusieurs conversations remplies de lourds fichiers comme des vidéos HD ou des documents volumineux peuvent rapidement remplir l'espace proposé par Google Drive. Il faudra donc stocker vos conversations sur une autre plateforme.

La solution la plus simple reste de garder vos conversations WhatsApp sur un disque dur externe. Pour cela, rendez-vous dans l'une de vos discussions et sélectionnez les trois petits points en haut à droite. En sélectionnant l'option "plus", vous y trouverez la fonction "exporter discussion" qui vous permet de télécharger vos données afin de les stocker sur le support de votre choix.

L'autre option est plus coûteuse, mais également plus facile. Il vous suffit d'augmenter la limite de volume des données de votre Google Drive. Si la nouvelle offre de WhatsApp vous offrira jusqu'à 15 Go pour stocker vos conversations, il est toujours possible d'augmenter cette offre jusqu'à 100 Go, 200 Go ou même 2 To selon vos besoins.