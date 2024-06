Google Pixel 9 : les prochains smartphones seront présentés lors d'un événement estival

Google a annoncé qu'un événement intitulé "Mad By Google" se tiendra le 13 août 2024. A cette occasion, la série des Google Pixel 9 devraient être dévoilés.

C'est une annonce à laquelle personne ne s'attendait. Dans la matinée du mercredi 26 juin 2024, Google a officialisé un événement "Made By Google" pour le mois d'août. Un calendrier bousculé pour la marque qui nous habitue depuis des années à des conférences bien plus tardives. L'année dernière, l'événement s'était tenu le 4 octobre pour la sortie en autre du Google Pixel 8 alors qu'il s'était tenu deux ans auparavant le 6 octobre 2022.

Et puisque Google ne fait jamais les choses à moitié, c'est par le biais d'une invitation, envoyée à la presse américaine, qu'elle détaille toutes les informations qui devraient être dévoilées lors de sa conférence. La série des Google Pixel 9 n'a pas été évoquée, mais l'entreprise américaine a très rapidement mis fin au suspens. Une page internet dédiée sur le Google Store confirme le lancement de la série des Google Pixel pour le mois d'août. Une courte vidéo présente le design et une animation en chiffre romain met en évidence celle qui sera la prochaine gamme de smartphone de la marque : la série Google Pixel 9.

Les indications mentionnées sur l'invitation ne s'arrêtent pas là. D'après le post publié par Mishaal Rahman, il sera question pour Google de "présenter le meilleur de l'IA, des logiciels Android et de la gamme d'appareils pixels". Il est donc possible que la nouvelle version d'Android 15 soit dévoilée. Côté annonces matérielles, outre la gamme des Google Pixel 9 tant attendue, il est possible d'envisager l'annonce du retour du Google Pixel Fold dans une deuxième version. On s'attend également à ce que Google dévoile deux nouvelles montres connectées, à savoir la Pixel Watch 3 et son modèle haut de gamme la Pixel Watch XL.

Pour en savoir davantage sur les annonces de la marque, sachez que la conférence "Made By Google" se tiendra très exactement le 13 août 2023 à 10h au siège de l'entreprise à Mountain View. En France, l'horaire est établi entre 20h et 21h.