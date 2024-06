Soldes smartphones : le Samsung S24 Ultra est à prix cassé

SOLDES SMARTPHONES. Les soldes d'été sont de retour cette année avec les meilleures promotions sur les smartphones ! Le Samsung Galaxy S24 Ultra est déjà en promotion chez Samsung.

Les soldes d'été ont débuté depuis maintenant deux jours. Et pour marquer la saison estivale, les boutiques en ligne n'hésitent pas à baisser le prix de certains produits du quotidien. Si vous souhaitez changer votre smartphone pour faire les plus beaux selfies sur la plage, c'est le moment de profiter des meilleures promotions sur des grandes marques.

Parmi toutes les belles offres de soldes sur les smartphones, on retrouve l'incontournable Samsung Galaxy S24 Ultra. Il a marqué les esprits dès sa sortie en début d'année 2024 en occupant la première place des ventes pour un smartphone Android. Le téléphone est à prix réduit sur la boutique en ligne Samsung. Vous pourrez profiter de 130 euros de remise en rentrant le code SAMSUNG10 et d'une remise immédiate allant jusqu'à 480 euros pour la reprise d'un ancien téléphone. Les écouteurs Galaxy Buds 2 d'une valeur de 149 euros, sont également offerts à l'achat. Attention, cette offre est à durée limitée et valable jusqu'au 1 er juillet.

Quels sont les soldes d'été chez Google ?

Google continue de s’affirmer au fil des années comme un grand constructeur fiable. La marque ne cesse de proposer ses smartphones à des bons rapports qualité/prix, et ce, malgré des appareils de plus en plus haut de gamme. Les Google Pixel 8, derniers téléphones en date, sont actuellement en promotion et à des prix défiant toute concurrence.

Smartphone GOOGLE Pack Pixel 8 Pro + Nest Hub Max Neuf à partir de 800,02 € Rakuten 800,02 € Voir

Boulanger 949,00 € 800,02 € Voir

Pixel 8a 128Go Bay Bleu 5G Neuf à partir de 418,88 € Rakuten 418,88 € Voir

Rue du Commerce 419,96 € Voir

Fnac 548,98 € 498,98 € Voir

Amazon 549,00 € 499,00 € Voir

Darty 499,00 € Voir

Boulanger 549,00 € 499,99 € Voir

Cdiscount 535,00 € Voir

Google Pixel 8 128 Go Menthe Neuf à partir de 589,99 € Rakuten 589,99 € Voir

Boulanger 699,00 € 589,99 € Voir

Amazon 650,04 € Voir

Quels sont les soldes d'été chez Samsung ?

Tout au long de l’année, Samsung propose des promotions à ses clients et n’échappe pas aux soldes en période estivale. Si vous êtes à la recherche d’un téléphone abordable comme ceux de la gamme Samsung A ou un modèle haut de gamme comme les Galaxy S23/S24, les sites de revente en ligne vous permettront de trouver le smartphone qu’il vous faut pendant les soldes.

Smartphone SAMSUNG Pack S23FE Noir 128Go + Buds FE Neuf à partir de 549,99 € Rakuten 549,99 € Voir

Boulanger 599,00 € 549,99 € Voir

Smartphone SAMSUNG Pack A35 256Go + JBL Clip5 Neuf à partir de 369,99 € Rakuten 369,99 € Voir

Boulanger 449,00 € 369,99 € Voir

GALAXY S24 128GO NOIR 5G Neuf à partir de 592,87 € Occasion à partir de 614,90 € Rakuten 592,87 € Voir

Rue du Commerce 592,98 € Voir

Cdiscount 599,00 € Voir

Fnac 898,98 € 604,00 € Voir

Amazon 899,00 € 617,95 € Voir

Electro Dépôt 829,00 € Voir

Darty 829,00 € Voir

Boulanger 899,00 € 829,99 € Voir

Red by SFR 829,00 € Voir

SFR 829,00 € Voir

Materiel.net 899,95 € Voir

Samsung 899,00 € Voir Rakuten 592,87 € 614,90 € Voir

Fnac 898,98 € 829,00 € Voir

Samsung Galaxy A55 5G Neuf à partir de 329,99 € Occasion à partir de 429,00 € Rakuten 329,99 € Voir

Fnac 458,98 € 336,79 € Voir

Cdiscount 469,00 € 338,00 € Voir

Amazon 399,21 € Voir

Electro Dépôt 428,98 € Voir

Rue du Commerce 429,00 € Voir

Boulanger 499,00 € 428,97 € Voir

Darty 429,00 € Voir

Red by SFR 429,00 € Voir

SFR 429,00 € Voir

Materiel.net 499,95 € 449,95 € Voir

Samsung 499,00 € Voir Fnac 458,98 € 429,00 € Voir

Quels sont les soldes d'été chez iPhone ?

Apple est peut-être l'une des seules marques à se montrer timide lorsqu’il s’agit de baisser le prix de ces smartphones. Pour autant, certains modèles du célèbre iPhone sont proposés à des prix intéressants pendant les soldes de l’été. Qu’ils soient récents ou plus anciens, les boutiques de vente en ligne n'hésitent pas à baisser les prix.

iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium Neuf à partir de 1129,00 € Occasion à partir de 1119,00 € Rakuten 1129,00 € Voir

Rue du Commerce 1162,80 € Voir

Amazon 1479,00 € 1359,00 € Voir

Materiel.net 1359,00 € Voir

Fnac 1478,95 € 1368,95 € Voir

Cdiscount 1369,00 € Voir

Darty 1369,00 € Voir

Boulanger 1369,00 € Voir Rakuten 1129,00 € 1119,00 € Voir

Reconditionné 1169,00 € 1119,00 € Voir

Fnac 1478,95 € 1209,90 € Voir

iPhone 15 128GB Noir Neuf à partir de 699,00 € Occasion à partir de 650,00 € Rakuten 699,00 € Voir

Rue du Commerce 756,88 € Voir

Reconditionné 819,00 € 769,00 € Voir

Amazon 969,00 € 859,00 € Voir

Electro Dépôt 859,00 € Voir

Materiel.net 859,00 € Voir

Fnac 968,95 € 868,95 € Voir

Cdiscount 869,00 € Voir

Darty 869,00 € Voir

Boulanger 869,00 € Voir Rakuten 699,00 € 650,00 € Voir

Fnac 968,95 € 779,00 € Voir

Iphone 14 Plus 128Go Noir 5G Neuf à partir de 688,50 € Occasion à partir de 529,99 € Rakuten 688,50 € Voir

Rue du Commerce 688,50 € Voir

Reconditionné 749,00 € 699,00 € Voir

Fnac 968,95 € 768,95 € Voir

Amazon 969,00 € 769,00 € Voir

Materiel.net 769,00 € Voir

Darty 769,00 € Voir

Boulanger 869,00 € 769,00 € Voir

Cdiscount 861,71 € Voir Rakuten 688,50 € 529,99 € Voir

Fnac 968,95 € 609,00 € Voir

iPhone 13 128Go Blanc 5G Neuf à partir de 576,50 € Occasion à partir de 397,00 € Rakuten 576,50 € Voir

Amazon 749,00 € 599,00 € Voir

Rue du Commerce 635,04 € Voir

Materiel.net 639,00 € Voir

Fnac 748,95 € 648,95 € Voir

Cdiscount 649,00 € Voir

Darty 649,00 € Voir

Boulanger 649,00 € Voir Rakuten 576,50 € 397,00 € Voir

Fnac 748,95 € 430,90 € Voir

Quels sont les soldes d'été chez Xiaomi ?

Chaque année, la marque Xiaomi lance de nouveaux produits pour tous les budgets. Les soldes sont aussi un moment idéal pour profiter de prix encore plus bas. Que ce soit la série Redmi Note ou les smartphones Xiaomi, il est possible de trouver de belles promotions pour changer de téléphone sans se ruiner.

Xiaomi 14 5G - 512 Go - Noir Neuf à partir de 704,00 € Occasion à partir de 650,00 € Cdiscount 704,00 € Voir

Fnac 898,98 € 707,00 € Voir

Rakuten 709,00 € Voir

Amazon 753,99 € 712,67 € Voir

Materiel.net 1099,95 € 899,95 € Voir

Darty 899,00 € Voir

Boulanger 1099,00 € 899,99 € Voir

Ubaldi 1063,00 € Voir

Red by SFR 1099,00 € Voir

SFR 1099,00 € Voir Rakuten 709,00 € 650,00 € Voir

Fnac 898,98 € 899,00 € Voir

Xiaomi 13 5G - 256 Go - Noir Neuf à partir de 544,54 € Occasion à partir de 536,99 € Rakuten 544,54 € Voir

Fnac 584,61 € Voir

Cdiscount 588,00 € Voir

Darty 604,00 € Voir

Amazon 664,30 € Voir

Boulanger 999,00 € 699,30 € Voir

Red by SFR 709,00 € Voir

SFR 709,00 € Voir

Ubaldi 967,00 € Voir Rakuten 544,54 € 536,99 € Voir

Fnac 584,61 € 569,00 € Voir

Smartphone XIAOMI Pack Redmi 12 256Go Noir + Coque + VT Neuf à partir de 169,99 € Rakuten 169,99 € Voir

Boulanger 199,00 € 169,99 € Voir

Quels sont les soldes d'été chez Motorola ?

Motorola, pionnière dans le domaine de la téléphonie mobile, continue de proposer de nouveaux smartphones chaque année malgré la concurrence des géants comme Apple et Samsung. Pendant les soldes, vous pourrez profiter des promotions sur la gamme des smartphones pliants, les Rarz, ainsi que sur la nouvelle série "Motorola 50" sortie en 2024.

PACK MOTO EDGE 50 PRO 512 NOIR + BUDS BOSE QC II NOIR Neuf à partir de 598,98 € Fnac 648,98 € 598,98 € Voir

Rakuten 599,00 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Boulanger 699,00 € 599,99 € Voir

Motorola RAZR 40 - 256Go - 5G - Vert Neuf à partir de 493,00 € Occasion à partir de 438,94 € Fnac 898,98 € 493,00 € Voir

Rakuten 496,00 € Voir

Amazon 525,00 € Voir

Cdiscount 549,90 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Boulanger 899,00 € 599,99 € Voir

Materiel.net 899,95 € 719,96 € Voir

Rue du Commerce 849,00 € Voir Rakuten 496,00 € 438,94 € Voir

Motorola G54 Noir 256Go 5G Neuf à partir de 178,99 € Occasion à partir de 199,00 € Rakuten 178,99 € Voir

Amazon 180,85 € Voir

Cdiscount 197,00 € Voir

Fnac 228,98 € 198,98 € Voir

Materiel.net 229,95 € 199,95 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Boulanger 229,00 € 199,99 € Voir

Rue du Commerce 229,00 € Voir Fnac 228,98 € 199,00 € Voir

Les soldes d'été 2024 débutent le 26 juin et se terminent le 23 juillet. N'hésitez pas à consulter régulièrement les boutiques en ligne ou à vous rendre directement en magasin pour profiter des réductions sur différentes catégories de produits.