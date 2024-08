Que signifient les flèches sur les icônes Wi-Fi, Bluetooth et données qui apparaissent sur votre téléphone portable ?

Ces icônes peuvent être difficiles à interpréter, mais très importantes pour votre vie de tous les jours !

De nos jours, les téléphones deviennent de plus en plus compliqués. Qu'il est loin le temps où ces appareils ne servaient qu'à téléphoner et envoyer des SMS ! Aujourd'hui, nos smartphones sont véritablement intelligents et capables de nombreuses possibilités.

C'est pourquoi la barre d'icônes de votre téléphone peut désormais vous paraitre très chargée. Si certains sigles sont assez simples à interpréter, il en existe d'autres qui sont plus énigmatiques. C'est notamment le cas des sigles relatifs à votre Wifi, le Bluetooth et le transfert de données provenant de et arrivant sur votre téléphone.

Parlons tout d'abord du sigle Wifi. En forme de petits arc de cercles empilés en forme de triangle retourné, ce sigle est assez connu de tous. Ce qui est moins connu en revanche est l'apparition d'un petit chiffre qui vient parfois se juxtaposer à votre symbole Wifi ainsi que des petites flèches descendantes ou ascendantes. Pour le chiffre, sachez qu'il s'agit simplement de la norme du Wifi dont vous disposez actuellement : Wifi 4, Wifi 6, Wifi 6e, etc... Pour faire court : plus ce chiffre est élevé, plus la norme qu'utilise votre téléphone est récente et théoriquement meilleure.

Concernant les petites flèches descendantes ou ascendantes à côté du symbole Wifi, elles servent simplement à vous montrer que des données sont en train d'être reçues ou envoyées sur votre téléphone. Cela permet notamment de s'assurer qu'un élément que vous envoyez est bien en train de partir ou non.

Le symbole Bluetooth est, quant à lui, plus simple à interpréter. Composé de petits triangles qui se rejoignent, il n'apparait généralement que lorsque vous disposez d'une connexion Bluetooth active. Qu'il s'agisse d'une enceinte, d'une montre ou d'écouteurs, si le symbole Bluetooth est affiché sur votre mobile, cela veut dire que ce dernier est activé et peut-être connecté à un appareil proche.

Enfin, le symbole de données mobiles est certainement celui que vous verrez le plus au quotidien avec l'état de votre batterie. Ces données mobiles dépendent simplement de la qualité de votre connexion : aucune, Edge, 3G, 4G ou 5G, en allant de la pire à la meilleure connexion pour envoyer et recevoir des appels, messages et données internet.