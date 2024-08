Google annonce des changements majeurs pour protéger les téléphones Android

Cette nouvelle option pour protéger les smartphones sous Android est l'une des meilleures. Google assure qu'il faut l'installer.

Android a beau être très personnalisable, ce système d'exploitation souffre d'un défaut majeur par rapport à son équivalent sur iPhone : la sécurité. Les fausses applications et malwares pullulent beaucoup plus sur les téléphones Android du fait de la facilité à contourner les protocoles de sécurité ainsi que les gardes-fous de la principale boutique d'application, le Google Play Store. Récemment encore, une nouvelle application pirate s'est faite passer pour Google Chrome afin d'être téléchargée par des utilisateurs tombés dans le piège.

Pourtant, il faut tout de même avouer que Google ne ménage pas ses efforts concernant la sécurité des appareils Android. L'entreprise propose régulièrement de nouvelles mises à jour sur les smartphones compatibles afin de se prémunir contre les dernières tentatives et techniques malveillantes du moment.

Parmi l'une des meilleures protections proposées par Google pour la protection des smartphones Android, on retrouve l'option "Play Protect". Cette dernière est directement intégrée à la boutique Google Play Store et permet de se prémunir contre les applications malveillantes ainsi que les fausses applications qui en imitent de véritables plus connues.

L'option "Play Protect" consiste en un scan régulier (ou manuel) de vos applications déjà installées sur votre téléphone. Elle est accessible en ouvrant l'application "Play Store" puis en cliquant sur votre photo de profil en haut à droite. Il est possible de la paramétrer avec la roue crantée qui s'y trouve et qui autorise l'option "Play Protect" à analyser fréquemment votre smartphone pour y détecter de potentielles applications usurpées ou malveillantes et vous suggérer de les désactiver.

Notez que si cette option n'est pas activée ou que vous avez un doute, il est tout de même possible d'effectuer une analyse manuelle. Nous vous recommandons tout de même d'activer l'analyse automatique dans les paramètres de l'option. Le "Play Protect" analyse également (et surtout) les applications qui ont été téléchargées et installées depuis une autre source que le Play Store, et qui sont souvent les plus à risque.