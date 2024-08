Samsung donne un conseil à suivre absolument pour améliorer la batterie de votre téléphone

Un salarié de chez Samsung s'est récemment exprimé sur la meilleure manière d'économiser la batterie de son téléphone.

La batterie est l'un des éléments les plus observés par les consommateurs lorsque ces derniers désirent acquérir un nouveau téléphone. Les appareils les plus récents regorgent de tant de fonctionnalités qu'il est généralement courant que des smartphones haut de gamme se vident rapidement de leur batterie.

Pourtant il existe de nombreux moyens de préserver l'autonomie d'un smartphone. Mais certains pèsent évidemment plus que d'autres dans la balance au point qu'un cadre de chez Samsung s'est récemment exprimé sur des forums de discussion pour donner ses propres conseils. Cet expert de la marque coréenne a d'abord évoqué plusieurs techniques déjà bien connues. Cela inclut notamment l'option pour bloquer la recharge de son téléphone à 80% au maximum, afin de préserver la longévité de sa batterie. Il mentionne également la luminosité du téléphone qui ne doit jamais être trop élevée afin de ne pas trop impacter l'autonomie de l'appareil.

Mais au milieu de toutes ces petites habitudes à suivre, le technicien de Samsung a aussi confié ce qui est, selon lui, le plus gros coup de pouce que vous pouvez donner, selon lui, à la batterie de votre téléphone. Cela est en réalité en lien avec votre réseau. Beaucoup d'utilisateurs laissent en effet le réseau de communication le plus énergivore activé par défaut sur leur appareil alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin.

Les réseaux 5G notamment peuvent consommer beaucoup plus d'énergie que les réseaux 4G, puisqu'ils vont avoir tendance à charger des données plus importantes et plus rapidement. Pourtant, il faut savoir que de manière générale, beaucoup d'utilisateurs sont déjà habitués aux performances des réseaux 4G et peuvent s'en satisfaire au quotidien.

Le Wi-Fi peut également être une bonne piste pour améliorer l'autonomie de votre téléphone. Si vous disposez d'un réseau Wi-Fi assez bancal, votre téléphone va sans cesse jongler entre ce dernier et votre réseau mobile, ce qui va le solliciter davantage. Préférez donc vous en tenir à votre 4G.

C'est également pourquoi il est recommandé de s'en tenir aux réseaux 4G lorsque cela est possible et que vous souhaitez économiser de la batterie. Pour se faire, il suffit de vous rendre dans l'application "paramètres" de votre téléphone. Trouvez la partie "connexion" > "réseaux mobile" et "mode réseau", où vous pourrez choisir de n'utiliser que les données en 4G et 3G. CQFD.