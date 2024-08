L'iPhone 16 n'est pas annoncé qu'Apple prépare déjà l'iPhone 17

Alors que tous les regards sont dirigés vers l'iPhone 16 qui sera bientôt annoncé, Apple aurait déjà commencé à travailler sur le prochain iPhone 17 qui réserve déjà bien des surprises.

Faut-il vraiment attendre l'iPhone 16 ? Du côté d'Apple, la question ne semble pas se poser. La firme est toujours attendue pour sa prochaine keynote qui se déroulera le lundi 9 septembre prochain. Mais alors que la communauté Apple spécule déjà sur les nouveautés de ce futur smartphone, la firme de Cupertino a déjà le regard tourné vers l'avenir.

Plusieurs sources déjà responsables de fuites d'informations autour de l'iPhone 16 semblent formelles : Apple travaille déjà d'arrache-pied sur la génération d'iPhone à venir en 2025. Le futur iPhone 17 se voit déjà sujet à différentes rumeurs et leaks sur la toile, notamment grâce à un tout nouveau modèle baptisé "iPhone 17 Air".

Ce nom n'est évidemment pas sans rappeler l'iPad Air, anciennement la tablette la plus fine des appareils d'Apple. La firme souhaiterait donc proposer un iPhone 17 bien plus fin que les précédentes générations d'iPhone et se situerait entre le modèle de base et les versions Pro.

Si Apple confirme bien l'existence de l'iPhone 17 Air, la prochaine génération d'iPhone à sortir en 2025 serait donc la suivante :

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Une nouvelle assez étonnante lorsque l'on sait que l'iPhone 16 n'est même pas encore officiellement confirmé par Apple. La firme a cependant déjà lancé les invitations pour une keynote à venir le 9 septembre prochain avec un coup d'envoi prévu à 19h (heure de Paris).

Peu d'autres informations sont cependant disponibles à l'heure actuelle concernant l'iPhone 17 Air. Ce dernier pourrait très bien n'être qu'une rumeur au sein des QG d'Apple et ne finalement jamais voir le jour. Cela fait notamment plusieurs années que des rumeurs autour d'un "iPhone Ultra" se baladent sur la toile sans qu'un tel modèle ait encore vu le jour. Il faudra donc patienter jusqu'au mois de septembre 2025 pour en avoir le coeur net.