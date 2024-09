Keynote Apple : un expert prédit la "quatrième révolution" de l'iPhone très prochainement

La keynote Apple de lundi prochain dévoilera très probablement l'iPhone 16, avec une évolution en demi-teinte. Mais selon un expert, la vraie révolution de l'iPhone est prévue pour 2025.

Apple tiendra sa traditionnelle keynote de rentrée ce lundi 9 septembre, dans la soirée. La firme de Cupertino y dévoilera comme chaque année ses nouveaux iPhone, les iPhone 16 et 16 Pro. Au programme : des écrans légèrement plus grands, de nouveaux coloris, un bouton dédié à l'appareil photo et une puce A18 plus puissante intégrant de l'intelligence artificielle.

Mais si l'on en croit Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg réputé pour ses sources chez Apple, la véritable révolution de l'iPhone n'est pas attendue pour cette année mais pour 2025. Apple préparerait en effet un iPhone 17 "Air" qui inaugurerait la quatrième grande ère de l'iPhone.

Retour en arrière. Depuis le lancement du tout premier iPhone en 2007, le smartphone star d'Apple a connu trois grandes générations. La première avec l'iPhone originel qui a défini la catégorie. La deuxième avec l'iPhone X en 2017, qui a introduit le design tout écran et Face ID. Et la troisième avec l'iPhone 12 en 2020 et son design anguleux, la 5G et les aimants MagSafe, ainsi qu'une tentative d'iPhone Mini depuis abandonnée.

Depuis, la gamme se limite à trois modèles : l'iPhone, l'iPhone Pro et l'iPhone ProMax, Apple étant toujours à la recherche d'un quatrième type d'iPhone plus novateur. Selon les informations de Mark Gurman, l'iPhone 17 Air de 2025 apporterait des changements d'une telle ampleur qu'on pourrait enfin parler de "quatrième génération" d'iPhone. Au menu : un design entièrement repensé avec des tranches plates en titane, un écran sans aucune bordure visible grâce à Face ID et la caméra frontale placés sous la dalle, une puce Apple encore plus puissante gravée en 3 nanomètres, et surtout un form factor plus fin et plus léger rendu possible par l'absence totale de ports.

L'iPhone se rechargerait ainsi uniquement par induction, via le dos en verre, et les données transiteraient exclusivement en sans-fil. Un modem 5G de nouvelle génération, conçu par Apple, offrirait des débits inégalés. Enfin, côté photo, un téléobjectif périscopique offrirait un zoom optique 10x.

Bref, une véritable refonte en profondeur, la plus importante depuis l'iPhone X, qui devrait relancer l'intérêt et les ventes alors que le marché des smartphones montre des signes d'essoufflement. D'ici là, l'iPhone 16 dévoilé la semaine prochaine fera figure d'évolution a minima, en attendant la "next big thing" made in Cupertino.