iPhone 16 : IA, Apple intelligence, ChatGPT et d'autres gros changements déjà prévus

Apple devrait dévoiler son nouvel iPhone 16 dans la soirée. Ce dernier serait bourré de nouveautés logicielles basées sur l'IA afin de repenser l'utilisation quotidienne de notre téléphone.

Plus que quelques heures avant l'annonce officielle de l'iPhone 16. Apple tiendra sa conférence annuelle de septembre ce lundi 9 à partir de 19h (heure de Paris). La firme est particulièrement attendue cette année avec l'annonce de son nouvel iPhone 16 qui devrait permettre à Apple de rattraper son retard en matière d'intelligence artificielle.

Toujours prévue sous quatre modèles différents, l'iPhone 16 ressemblerait peu ou prou aux anciens modèles pour son design. Plusieurs fuites d'informations et d'images sont disponibles depuis quelques semaines, notamment de la part des fabricants de coques et accessoires. Ces fuites permettent d'observer un premier aperçu des nouveaux iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max qui seront annoncés dans la soirée.

Un iPhone 16 bourré d'IA

Si le design de l'iPhone 16 ne marquera pas une grande évolution par rapport aux années précédentes, c'est parce que ses principales nouveautés seront à retrouver à l'intérieur du smartphone. Tout d'abord, cette génération pourra compter sur de nouvelles puces pour davantage de puissance et une meilleure gestion de l'autonomie. Les modèles Pro et Pro Max ne proposeront plus de stockage de 128 Go, jugée trop peu pour leur usage au quotidien. Il faudra désormais passer sur un stockage de 256 Go dans la version la moins onéreuse. Il se murmure également que le capteur photo de 12 Mpx passerait à 48 Mpx pour davantage de détails, mais également une meilleure ouverture focale afin de capter plus de lumières sur vos clichés.

Mais surtout, l'iPhone 16 serait axé autour de l'intelligence artificielle. Apple est en retard sur ce segment par rapport à des concurrents comme Google ou Samsung. La firme de Cupertino a dévoilé, quelques mois plus tôt, sa propre solution d'IA baptisée "Apple Intelligence" et qui permet de nombreuses fonctionnalités dont quatre déjà très attendues :

L'intégration de ChatGPT dans l'iPhone.

La création d'images à partir de texte.

Le résumé d'articles, la traduction et la réecriture de textes.

Un Siri bien plus intelligent et réactif.

Il faudra cependant patienter pour voir si l'ensemble de ces fonctionnalités d'IA seront disponibles au lancement de l'iPhone 16. Les dernières règlementations Européennes pourraient contraindre Apple à décaler la sortie de certaines de ces nouveautés.

D'autres annonces attendues

Outre l'iPhone 16, Apple devrait profiter de sa keynote pour réaliser d'autres annonces matérielles. Il se murmure notamment que de nouveaux AirPods seront dévoilés durant la soirée avec notamment deux variantes de AirPods 4, mais également un nouveau casque AirPods Max.

Si Apple s'en tient à ses habitudes, la firme devrait également annoncer plusieurs nouvelles montres connectées Apple Watch Series 10 et Apple Watch Ultra 3. Ces dernières bénéficieraient notamment d'une meilleure autonomie, d'une nouvelle puce, et d'un écran aux bords plus fins.

La keynote Apple se déroulera ce lundi 9 septembre à partir de 19h (heure de Paris). Nous ne manquerons pas de la couvrir en direct et de vous récapituler toutes les annonces de la soirée.