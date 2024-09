iPhone 16 : peu de nouveautés, mais pas à cause d'Apple !

Apple vient de dévoiler ses nouveaux iPhone 16 à venir d'ici les prochains jours. Ces derniers s'avèrent assez avares en nouveautés en Europe, mais Apple n'y est pour rien.

Si vous attendiez l'iPhone 16 comme le messie, vous risquez d'être déçus. Apple a profité de sa dernière keynote du lundi 9 septembre pour dévoiler en long et en large ses nouveaux iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Si la soirée s'est avérée riche en annonces, celles concernant les nouveaux smartphones de la firme ont présenté plusieurs nouveautés qui ne seront pas disponibles à leur lancement chez nous.

Les coloris de l'iPhone 16. © Apple

Quelles sont les nouveautés de l'iPhone 16 ?

Cette année, rebelote : Apple présente quatre modèles d'iPhone. On retrouve tout d'abord l'iPhone 16 classique ainsi que l'iPhone 16 Plus qui reprennent la majorité des éléments des précédents iPhone 15 Pro et se voit donc doté du bouton "action". Ce dernier est paramétrable pour y lancer le raccourci ou application de votre choix. Il est même possible d'y lancer une traduction instantanée !

Mais l'iPhone 16 ne se dote pas que d'un seul nouveau bouton. En dessous du On/Off, vous trouverez aussi le nouveau bouton "capture". Ce dernier n'est pas physique mais haptique. Comprenez donc que vous ne pourrez pas le presser fortement, à l'image de bouton principal des anciens iPhone qui ne pouvait être que "activés". Ce bouton "capture" permet d'utiliser l'iPhone 16 comme un appareil photo classique en appuyant dessus pour prendre un cliché. Vous pouvez également faire un "double tap" dessus pour ouvrir les options de l'appareil photo ou glisser votre doigt pour régler le zoom. Cela devrait s'avérer très pratique au quotidien !

© Apple

L'autre changement de design provient des caméras de l'iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Ces derniers disposent désormais de deux capteurs placés à la verticale comme c'était le cas pour les anciens iPhone 11 ou 12. Cela permet notamment à l'iPhone 16 de réaliser des vidéos spatiales pouvant être visionnées avec un casque Apple Vision Pro.

Comme c'est le cas depuis quelques années désormais, l'iPhone 16 Plus dispose des mêmes nouveautés que l'iPhone 16 classique, mais dans un format plus grand et avec une meilleure batterie que son homologue de base.

Côté puissance, l'iPhone 16 est doté de la nouvelle puce A18 qui serait un bond de 15 à 20% de puissance par rapport à la précédente génération selon Apple. Il faudra cependant tester cela sur des jeux et opérations gourmandes pour le vérifier.

Apple a surtout passé une grande partie de sa soirée à mettre en avant son intelligence artificielle baptisée "Apple Intelligence" et directement intégrée à l'iPhone 16. Malheureusement, cette dernière ne sera pas disponible en Europe à son lancement à cause des règlementations européennes. Apple a déjà annoncé que son IA ne sera disponible qu'en anglais en 2024 et proposera d'autres langues l'an prochain.

Quelles sont les nouveautés de l'iPhone 16 Pro ?

Outre l'iPhone 16 classique et l'iPhone 16 Plus, Apple a passé une large partie de sa keynote du lundi 9 septembre à dévoiler les nouveaux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Ces derniers reprennent tout d'abord les nouveautés des deux premiers modèles, mais en y ajoutant quelques exclusivités pour inciter à leur achat.

Tout d'abord, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont plus grands que les prédécesseurs avec des écrans allant de 6,3 à 6,9 pouces pour le plus grand iPhone jamais conçu par Apple. Quatre coloris sont également annoncés avec du noir, du blanc, du gris naturel et du doré sable.

Toujours au niveau du design, l'iPhone 16 Pro et Pro Max se dote d'une nouvelle puce A18 Pro pour une augmentation de près de 20% des performances par rapport à la puce qui équipe les iPhone 15 Pro.

© Apple

Côté appareil photo, les iPhone 16 Pro et Pro Max sont pourvus d'un module photo supplémentaire. Ce dernier passe de 12 à 48 Mpx pour l'ultra grand angle et d'une meilleure focale. Vous devriez donc capter plus de lumière et de petits détails par rapport au capteur qui équipe l'iPhone 15 Pro et Pro Max. Les zooms optiques seront capables d'aller jusqu'en x5.

Pour la vidéo, Apple a annoncé que ses iPhone 16 Pro et Pro Max seront compatibles avec le mode LOG pour pouvoir exporter vos métrages et les retoucher plus facilement avec votre logiciel préféré. Il sera également possible de filmer en qualité 4K avec 120 FPS pour un maximum de fluidité !

Quels sont les prix de l'iPhone 16 ?

Beaucoup de consommateurs et fans d'Apple redoutaient une augmentation des prix de la part de la firme, mais il n'en est rien ! Les tarifs sont les mêmes que pour la précédente génération qui était déjà en baisse par rapport aux iPhone 14. Vous êtes perdus ? Voici les prix de l'iPhone 16 en France :

iPhone 16 : à partir de 969 €

: à partir de 969 € iPhone 16 Plus : à partir de 1119 €

: à partir de 1119 € iPhone 16 Pro : à partir de 1229 €

: à partir de 1229 € iPhone 16 Pro Max : à partir de 1479 €

Quelle est la date de sortie de l'iPhone 16 ?

Les fans d'Apple n'auront pas à attendre très longtemps pour mettre la main sur le nouvel iPhone 16. Ces quatre nouveaux modèles seront disponibles dès le vendredi 20 septembre prochain. Les précommandes seront ouvertes dès le vendredi 13 septembre pour celles et ceux qui veulent réserver leur exemplaire et éviter une potentielle rupture de stocks.