iOS 18 : Apple réduit-il vraiment les performances de votre iPhone après sa mise à jour ?

Contrairement aux idées reçues, les nouvelles mises à jour pour votre iPhone n'impactent pas délibérément les performances de ce dernier.

C'est un débat qui revient chaque année. Lorsqu'une nouvelle version de iOS débarque, bon nombre d'utilisateurs se plaignent des performances en baisse de leur iPhone. Un sujet qui est revenu maintes et maintes fois dans les médias, et notamment sur certains plateaux de télévision comme Quotidien en 2018.

Selon de nombreux utilisateurs, Apple pratiquerait ce que l'on appelle communément de "l'obsolescence programmée" lorsque que le constructeur déploie une mise à jour d'iOS. Avec la sortie de iOS 18, plusieurs réactions apparaissent à nouveau sur les réseaux sociaux et se plaignent d'une subite lenteur sur leurs iPhone qui serait liée à la nouvelle mise à jour.

Pourtant, comme l'ont démontré plusieurs médias spécialisés comme Numerama en France, ces mises à jour ne prévoient pas délibérément de ralentir votre iPhone. De ce fait, est-ce qu'installer la nouvelle mise à jour de iOS 18 va ralentir votre iPhone ? La réponse est un peu plus compliqué que "oui" ou "non".

iOS 18 pourrait bien ralentir votre iPhone, mais c'est pour votre bien

Lorsqu'une grosse mise à jour comme iOS 18 est installée sur un iPhone, ce dernier doit procéder à davantage d'opérations que de simple ajouts de fonctionnalités. L'iPhone doit passer en revue vos fichiers et parfois même les réorganiser complètement ainsi que vos habitudes d'utilisation du téléphone. De ce fait, les premières heures avec une nouvelle version de iOS peuvent vous paraitre comme plus couteuses en batterie. La rechargée optimisée peut également s'avérer différente puisqu'elle doit à nouveau prendre en compte vos habitudes. Bref : votre iPhone sous iOS 18 a des chances de voir ses performances décroitre.

Pour autant, l'impact d'iOS 18 dépend principalement de l'état de votre iPhone. Plus un modèle sera récent, moins il aura de chances d'être impacté par des pertes de performances ou d'autonomie. Intégrer iOS 18, une mise à jour très récente et disposant de nombreuses nouveautés dans un smartphone vieux de 4 ou 5 ans est une chose compliquée à mettre en place pour Apple. Les possesseurs d'iPhone les plus anciens doivent alors se poser la question : "est-ce que je veux vraiment les nouvelles fonctionnalités d'iOS 18 au risque d'impacter les performances de mon iPhone ?".

A la rédaction, nous vous conseillons toujours de maintenir votre iPhone à jour et d'installer iOS 18. Cette mise à jour ne contient pas que de nouvelles fonctionnalités, elle corrige également plusieurs bugs et éventuelles failles de sécurité susceptibles de vous protéger contre des attaques informatiques et tentatives d'arnaques.