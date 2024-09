Vous venez de supprimer un message très important ? Cette astuce permet de le retrouver en un seul geste

Retrouver un message supprimé par erreur ne tient finalement qu'en un seul geste.

Beaucoup l'ignorent, mais nos smartphones disposent de nombreuses fonctionnalités cachées qui peuvent s'avérer très pratiques voire salvatrices dans certaines circonstances. Un exemple parmi d'autres : on s'est tous un jour ou l'autre retrouvé en panique après avoir supprimé un message très important voire vital, reçu ou rédigé sur notre téléphone. Et bien sachez qu'il existe une technique peu connue, mais très efficace pour le retrouver via l'application "Messages", qui équipe par défaut les iPhone pour l'envoi de SMS.

Cette fonctionnalité donc est à retrouver sur iPhone essentiellement et ce quel que soit le modèle. Il peut être récent ou ancien, cela importe peu puisque l'option est présente depuis de nombreuses années sur les appareils d'Apple. Il faut cependant et avant tout chose s'assurer qu'elle est activée avant de l'utiliser. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre iPhone et dans la partie "Accessibilité". Vous y trouverez l'option en question : "secouer pour annuler".

Une fois cette dernière activée, vous disposerez d'une technique très simple, mais pourtant très pratique ! Comme son nom l'indique, elle ne s'active que lorsque vous secouez votre téléphone.

Sa fonction ? Annuler simplement la dernière action que vous avez effectué sur l'iPhone. Dans l'application "Messages", elle peut vous permettre de facilement retrouver un message que vous venez de supprimer par mégarde. Attention cependant puisque la fonctionnalité "secouer pour annuler" ne concerne que la dernière action que vous avez réalisée. Ainsi, si vous avez supprimé un message par erreur puis commencé à en saisir un autre, le fait de secouer votre iPhone pour annuler votre dernière action ne fera que supprimer la dernière lettre ou le dernier passage de texte que vous avez tapé !

L'option "secouer pour annuler" est également disponible sans pour autant bouger votre iPhone. Placez simplement trois doigts sur l'écran de votre application "Messages" et maintenez-les un bref instant pour activer la fonctionnalité sans avoir à secouer votre iPhone. Une manière plus discrète de réaliser l'opération sans que votre entourage ne vous regarde bizarrement en train de secouer votre téléphone.

Notez que la fonctionnalité "secouer pour annuler" n'est pas cantonnée qu'à l'application "Messages". Les développeurs des autres applications peuvent également utiliser cette option, comme par exemple Instagram qui, aux Etats-Unis, permet de reset l'application en cas de bug lorsque vous secouez votre iPhone.