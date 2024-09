Orange s'apprête à mettre fin aux services de plusieurs millions de smartphones d'ici 2025

Le déploiement de la 5G coïncide avec l'arrêt de nombreux anciens smartphones chez Orange.

Vous êtes impatient de bénéficier de la 5G près de votre domicile ? Savez-vous que cette nouvelle génération de télécommunication pourrait bien signer la fin de millions de smartphones à travers le monde ? Alors plusieurs opérateurs déploient toujours des antennes dédiées à la véritable 5G autonome (et non celle reposant sur d'anciennes antennes 4G), Orange a annoncé l'arrêt du réseau pour de multiples téléphones à venir en 2025. On vous explique.

Construire un réseau d'antennes de télécommunication coûte cher. Il s'agit d'un procédé très fastidieux et onéreux pour les opérateurs qu'ils soit en France ou non. Ainsi, les plus grandes enseignes comme Orange, Bouygues Telecom, SFR ou Free ont longtemps compté sur d'anciennes antennes de télécommunication pour permettre à leurs utilisateurs de bénéficier d'un réseau mobile fiable et performant.

Mais le temps passe et les technologies évoluent. Notre ancienne 2G a peu à peu laissé sa place aux standards 3G puis à la 4G, désormais majoritairement utilisée en France. Petit à petit, la nouvelle 5G se déploie également. Cela passe cependant par la construction de nouvelles antennes dédiées, mais pas seulement : la 5G peut aussi passer par d'anciennes antennes déjà existantes.

Pour les opérateurs, il est hors de question de ne pas s'adapter. Les plus anciennes générations de télécommunications doivent donc disparaitre petit à petit. C'est pourquoi Orange a notamment déjà confirmé son intention de supprimer la maintenance de ses réseaux 2G en fin 2025 et de la 3G en fin 2028. De ce fait, les anciens téléphones qui ne disposent que d'une compatibilité avec la 2G ne pourront plus utiliser de réseau mobile. En 2023, Orange estimait que moins de 8% de ses clients se reposaient encore sur les réseaux 2G et 3G ce qui représenterait pas loin d'un million d'appareils toujours en service.

Si la grande majorité des smartphones disposent tout de même d'une compatibilité avec la 3G ou la 4G, ce n'est pas forcément le cas pour d'autres infrastructures comme les téléalarmes des ascenseurs ou anciens véhicules commercialisés qui peuvent toujours dépendre de ces anciennes bandes de communication pour fonctionner.

Du côté du Gouvernement, le ministère de la Transition numérique promettait en 2023 que l'Etat restait vigilant quant aux usagers qui dépendent de la 2G et qu'il ne laisserait personne sans solution.

Si vous disposez toujours d'un très ancien smartphone, l'arrêt de la 2G par Orange prévu pour 2025 peut être un bon indicateur pour passer à un modèle plus récent. N'hésitez pas à vous renseigner pour disposer de conseils sur le meilleur appareil qui répondra à vos besoins.