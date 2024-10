Cet opérateur mobile français est le moins bien noté d'après ses propres clients

La France dispose de nombreux opérateurs pour les forfaits mobiles. Mais l'un d'eux semble moins apprécié que les autres par ses propres abonnés.

Si vous lisez cet article sur votre smartphone, il y a de fortes chances que vous disposiez d'un forfait mobile. Ce contrat, qui permet de bénéficier de toutes sortes de fonctionnalités pour nos smartphones, est aujourd'hui proposé par de multiples marques différentes. En France, les plus gros noms sont connus de tous : SFR, Bouygues Telecom, Free, Orange... Autant d'opérateurs qui multiplient les offres d'appel pour trouver de nouveaux clients prêts à adhérer à des forfaits mobiles.

Pourtant, ces opérateurs ne sont pas forcément toujours appréciés. Qui n'a jamais pesté sur les tarifs d'Orange, les hausses de prix de SFR, le service client de Bouygues Telecom ou la couverture réseau de Free ? Chaque opérateur a ses qualités comme ses défauts.

Sur le site Trustpilot, il est possible de noter les prestations de multiples services et notamment des opérateurs mobile. Le site regorge d'avis de clients mécontents ou satisfaits de chaque opérateur, allant des plus connus, comme les quatre que nous avons cités précédemment, aux plus petits comme NRJ Mobile ou La Poste Mobile.

En comparant les plus gros opérateurs mobiles qui opèrent en France avec leur nombre d'avis (positifs ou négatifs), il est possible de vérifier quel est l'opérateur le moins apprécié par ses propres clients. Et avec 17 000 avis et une note de 2,6/5, Free est l'opérateur qui s'en sort le mieux. Les clients reprochent généralement en commentaire une couverture réseau qui semble mal desservir certaines communes.

Ensuite on trouve SFR avec 16 000 avis et une note de 1,4/5. L'opérateur est sous le feu de nombreux commentaires qui évoquent des appels indésirables malgré résiliation, ainsi que des hausses de prix. Enfin, on trouve Orange avec une note de 1,2/5 mais beaucoup moins de témoignages puisqu'ils ne sont que 8000 à avoir exprimé leur avis sur l'opérateur.

L'opérateur le plus mal noté est donc Bouygues Telecom qui récolte la note de 1,1/5 avec un total de 9000 avis récoltés sur le site. La majorité des témoignages mettent en avant un service client peu efficace ainsi que des problèmes de réseau.

Bien évidemment, ces avis sont à prendre avec des pincettes. Les internautes ont beaucoup plus tendance à laisser des avis lorsqu'ils sont victimes d'une mauvaise situation ou traitement de la part d'une enseigne. Ainsi, les clients satisfaits par Bouygues Telecom sont certainement très nombreux, mais ne prennent pas de leur temps pour laisser un avis positif.