Cette nouvelle option sur WhatsApp permet de ne plus jamais perdre vos contacts, même en changeant de téléphone

WhatsApp vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité qui change complètement la sauvegarde de vos contacts.

Si vous utilisez fréquemment WhatsApp, il vous est peut-être déjà arrivé de perdre un ou plusieurs de vos contacts. Les raisons derrière cette mésaventure peuvent être nombreuses, mais il s'agit généralement d'un changement de téléphone ou de numéro.

Jusqu'à présent, WhatsApp ne permettait de sauvegarder un contact que d'une seule et unique façon : sur votre appareil. En ajoutant un nouveau contact sur l'application, ce dernier était alors stocké en local sur votre smartphone, et ce, que vous l'ajoutiez manuellement ou via son QR code. Prochainement, il sera déjà possible d'ajouter un nouveau contact en passant par l'application web ou le logiciel WhatsApp sur Windows. Mais il ne s'agit pas de la meilleure fonctionnalité à venir !

Dans un billet de blog posté fin octobre 2024, WhatsApp annonce un gros changement pour les contacts. Désormais, lorsque vous déciderez d'ajouter un contact sur l'application, vous devrez d'abord remplir ses informations (nom, prénom, numéro de téléphone), mais également choisir où vous souhaitez le stocker ! Par défaut, WhatsApp enregistrera désormais votre contact au sein de votre profil sur l'application. En faisant cela, votre contact sera toujours disponible sur votre profil même si vous changez d'appareil !

Bien entendu, cette option n'est pas obligatoire. Il est toujours possible de la désactiver si vous préférez garder vos contacts au chaud dans votre smartphone et uniquement votre smartphone. Pour cela, vous devrez cocher l'option "sync contact sur le téléphone" qui vous est proposée au moment d'ajouter votre contact. Cela évite de garder des contacts professionnels sur un téléphone perso par exemple, mais vous perdrez ces mêmes contacts si vous égarez le téléphone où ils sont enregistrés, ou si ce dernier ne fonctionne plus.

Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes. Cette option a été repérée par plusieurs internautes il y a plusieurs mois et l'application semble avoir travaillé sur cette fonction pendant un bon moment pour la mettre au point. WhatsApp a cependant indiqué que l'ajout de contacts sur votre compte sera disponible "très prochainement". Gageons qu'il s'agisse d'une mise à jour à venir avant la fin de l'année 2024.

WhatsApp enchaine les mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités. La compagnie derrière l'application a notamment commencé à ajouter de la musique au sein des statuts et semble également laisser des indices quant à l'ajout de pseudonymes en lieu et place des noms et prénoms de chaque contact. Cela devrait permettre de disposer de davantage de confidentialité, mais il va falloir attendre pour bénéficier de cette option.