J'ai découvert que quelqu'un espionnait mon WhatsApp, mais il existe une astuce pour l'éviter

WhatsApp ne vous protège pas complètement des intrusions. Il existe notamment une technique efficace pour espionner les conversations d'un utilisateur et une autre pour la déjouer.

Si vous avez l'habitude d'utiliser WhatsApp tous les jours, vous avez certainement des conversations privées et qui regorgent d'informations sensibles. Qu'il s'agisse des coordonnées bancaires, de photos privées ou de documents professionnels, l'application WhatsApp est souvent au centre d'éloges concernant sa confidentialité. Il ne s'agit cependant pas d'un bunker impossible à infiltrer, que ce soit de la part de pirates informatiques ou simplement par votre entourage.

WhatsApp dispose d'une fonction à la fois très pratique, mais également très dangereuse si elle est utilisée à mauvais escient : il s'agit de la possibilité d'utiliser un compte WhatsApp avec plusieurs appareils. Cette fonction permet, comme vous l'aurez sûrement deviné, d'accéder à vos conversations sur différents appareils qui disposent de votre compte WhatsApp.

C'est ainsi que je me suis aperçu qu'un appareil autre que mon smartphone avait un accès complet à mes conversations sur WhatsApp. J'ai aussi pu consulter la date et l'heure à laquelle il y avait eu accès récemment. La personne qui disposait de cet appareil pouvait ainsi lire les messages que je recevais, mais également ceux que j'envoyais, et ce, sans que je ne puisse m'en apercevoir.

Pour accéder à toutes ces informations, une personne peut simplement s'emparer de votre smartphone pendant quelques secondes et y ajouter son propre appareil pour avoir accès à votre compte WhatsApp de son côté. Il peut même s'agir du précédent possesseur de votre smartphone si vous l'avez racheté à quelqu'un en occasion dans une boutique, ou auprès d'un particulier.

Pour s'assurer que personne d'autre que vous n'utilise votre compte WhatsApp, il suffit d'aller dans les paramètres de l'application. Sur Android, vous devrez tapoter les trois petits points en haut à droite de l'application, tandis que sur iPhone, un bouton "réglages" est disponible directement. Vous pouvez ensuite sélectionner la section "appareils connectés". Si aucun autre appareil que le vôtre n'est autorisé, l'application vous proposera de "connecter un appareil". En revanche, si d'autres smartphones, ordinateurs ou tablettes ont accès à votre compte, vous les retrouverez dans cette section avec leur nom et la dernière fois qu'ils ont utilisé votre compte WhatsApp.

Si vous trouvez des appareils non désirés qui ont accès à votre compte WhatsApp, tapotez sur ceux-ci dans la liste des appareils et sélectionnez l'option "se déconnecter". Cet appareil n'aura alors plus accès à votre WhatsApp, à moins que vous ne le rajoutiez à nouveau ou qu'il ne dispose de vos identifiants.