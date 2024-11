C'est une petite Venise où il fait 25 degrés en novembre. Ce village est idéal pour fuir l'hiver à petit prix (et sans la foule)

Découvrez un véritable petit paradis, un village de pêcheurs plein de charme et ensoleillé toute l'année, même en plein mois de novembre !

Alors que les températures chutent en Europe en ce mois de novembre, il existe un endroit où le soleil brille encore généreusement, avec des températures estivales de 25 à 30°C. En parcourant les ruelles pavées de ce village pittoresque, on se croirait presque à Venise. De charmants petits ponts enjambent des canaux bordés de maisons aux façades colorées. Des massifs de fleurs éclatantes égaient les balcons et les pas de porte. Le port de plaisance accueille voiliers et bateaux de pêche traditionnels, rappelant l'authenticité de ce lieu préservé.

Les amateurs de farniente apprécieront les jolies plages de sable doré, à seulement quelques minutes à pied du centre. Les eaux calmes et turquoises invitent à la baignade. Pour les plus actifs, de nombreux sports nautiques sont proposés, du kayak à la plongée en passant par le jet-ski.

Ce havre de paix et de douceur se trouve sur l'île de Gran Canaria, dans l'archipel des Canaries et se nomme Puerto de Mogán. Situé au sud-ouest de Gran Canaria, il est grignoté par le tourisme de masse, surtout lors des fêtes de fin d'année ou en plein été. Mais hots saison, son atmosphère paisible, presque hors du temps, invite à la détente et à la déconnexion.

Puerto de Mogán séduit par son petit port de pêche traditionnel. Chaque matin, les bateaux partent remplir leurs filets avant de revenir débarquer leurs prises sur les quais animés. Si vous aimez les restaurants de poisson, Puerto de Mogan comprend de belles adresses pour profiter de poissons grillés ou de paellas.

La douceur du climat, le beau soleil garanti 300 jours par an, permettent de profiter des terrasses de café et des boutiques tout au long de l'année. La verdure omniprésente, les jardins luxuriants notamment au sein des hôtels plus en retrait du front de mer, font oublier l'aridité des paysages alentour. Puerto de Mogán accueille aussi des marchés. C'est l'occasion de goûter les savoureux fruits locaux comme les mangues et les avocats.

Véritable petit joyau encore confidentiel de Gran Canaria, Puerto de Mogán offre un avant-goût de paradis avec son microclimat, son charme authentique et son atmosphère bienveillante. Une destination idéale pour fuir l'hiver et se ressourcer au soleil, dans un cadre enchanteur entre mer et montagne... L'arrière-pays et ses villages pittoresques comme Aguimes ou les célèbres dunes de Maspalomas en bord de mer ne sont qu'a quelques minutes de route, de quoi faire de Puerto de Mogan un point de chute parfait pour découvrir la variété des paysages de Gran Canaria.