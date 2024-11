Les experts sont unanimes : il ne faut pas laisser les enfants sur les réseaux à cet âge précis

Lumière bleue, addiction, véhémence des réseaux sociaux... Nos téléphones sont souvent jugés nocifs et agressifs. Mais il y a un âge auquel il ne faut surtout pas laisser les enfants s'en approcher.

Laisser un enfant errer sur un téléphone est souvent la solution de la facilité. Captivé par son écran, celui-ci reste calme et concentré sur l'objet qu'il tient entre ses mains, sans plus tenir compte du monde qui l'entoure. L'accès au téléphone et l'inscription sur les réseaux sociaux se fait de plus en plus jeune, mais les experts sont unanimes : il faut attendre un certain âge avant de laisser ses enfants sur Instagram, Tiktok ou encore Snapchat.

Les conséquences d'un usage trop précoce des réseaux sociaux sont notables. Divertissants et captivants, ces derniers peuvent attirer vos enfants pendant des heures et perturbent, sans le savoir, leur développement cognitif et psychologique. Des plateformes comme Tiktok ou Instagram apparaissent donc comme des dangers pour vos petits protégés.

Dr. Mitch Prinstein, psychologue clinicien américain et expert en santé mentale chez les adolescents, affirme que parcourir régulièrement un réseau social de façon précoce présente des risques de trouble du sommeil et de concentration, ainsi qu'un danger de dépression. Épaulé par l'American Psychological Association, le professionnel affirme que "les enfants ne devraient pas avoir accès aux réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans au minimum".

Pourtant, c'est bien l'entrée au collège qui signe l'apparition des smartphones et des réseaux sociaux chez la majorité des jeunes, soit 11 à 12 ans, selon une récente étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique (OPEN). Un âge piège. Selon les données de la Cnil publiées lors de l'instauration d'une majorité numérique à 15 ans, plus de la moitié des enfants de 10 à 14 ans seraient d'ailleurs présents sur les réseaux sociaux.

En réalité, tout dépend de la maturité de l'enfant. Si à 13 ans, celui-ci ne semble toujours pas prêt à affronter la complexité des réseaux, rien n'empêche de retarder la limite d'âge et de patienter quelques années encore. Plus tard l'accès se fera, moins les conséquences néfastes se verront. 16 ans serait un âge idéal, d'après les experts.

Si votre enfant s'implique assez tôt sur les plateformes en ligne, il est conseillé d'encadrer ses activités et de surveiller son utilisation. Avec votre regard d'adulte, vous serez plus à même d'identifier les bons des mauvais contenus et d'assainir son flux.

Sans surveillance parentale, l'enfant peut délaisser sa capacité d'auto-régulation (50% des adolescents présentent au moins un signe de dépendance aux réseaux) et passer de nombreuses heures devant son écran. Il peut également faire face à des contenus abrutissants, violents voire dangereux, comme les nombreux challenges Tiktok qui polluent les espaces virtuels.