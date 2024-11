Test du Google Pixel 9 Pro Fold : Google donne le ton des smartphones pliables

Deuxième téléphone pliable de la firme et premier à sortir en France, le Google Pixel 9 Pro Fold s'impose comme un excellent choix en la matière. Notre test.

Si Samsung reste le leader en matière de smartphones pliables, cela n'empêche pas les autres constructeurs de se lancer sur le marché. Bien qu'Apple soit toujours assez frileux à l'idée de plier ses iPhone, Google a sorti son premier Pixel pliable en 2023 avec le Pixel Fold. Un smartphone original de par son format, mais qui n'était pas exempt et défauts, et surtout, pas disponible en France.

C'est au milieu de l'année 2024 que Google a sorti son premier smartphone pliable chez nous : le Google Pixel 9 Pro Fold. Un nom bien compliqué pour ce qui s'avère être l'un des meilleurs téléphones pliables sur le marché. Découvrez notre test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test du Google Pixel 9 Pro Fold Un design idéal avec son format carré pratique en plié comme déplié

avec son format carré pratique en plié comme déplié Des photos riches en couleurs

Toute l'expérience logicielle des Google Pixel. Un vrai bonheur !

Un vrai bonheur ! Sept ans de mises à jour logicielles ! Il faut aimer les photos riches en couleurs

Pas le smartphone le plus puissant

Peu d'efforts fournis sur l'écran interne avec beaucoup d'applications non optimisées.

Google mise sur le carré pour son design

Là où la quasi-totalité des smartphones pliables permettent de disposer d'un appareil au format tablette lorsqu'ils sont dépliés, le Google Pixel 9 Pro Fold innove en proposant un format carré. Ce dernier mesure environ 155 sur 150 mm et permet une bonne prise en main au quotidien, mais avec des bordures assez épaisses. Le capteur selfie est, quant à lui, assez discret et placé sur le bord supérieur droit de l'écran.

Le format carré du Pixel 9 Pro Fold a des avantages et inconvénients © Linternaute / Julian Madiot

Au centre de l'écran se trouve la pliure distinctive des smartphones pliables et que bon nombre de constructeurs tentent, tant bien que mal, de faire oublier. Pour le Google Pixel 9 Pro Fold, le résultat est mitigé : la pliure est bien visible et se sent clairement au toucher, mais on l'oublie rapidement lorsque l'on consomme du contenu.

Une fois replié, le Pixel 9 Pro Fold arbore un écran de 6,3 pouces dont les bords sont très marqués sur côté gauche où se trouve la charnière de l'appareil et qui représente sûrement son plus gros défaut côté design.

Les tranches du Google Pixel 9 Pro Fold sont, quant à elles, entièrement mat et très agréables au toucher. Leur revêtement est très pratique pour que le smartphone ne glisse pas des mains et ne retient aucune trace de doigt.

A l'arrière, nous retrouvons également un revêtement mat de coloris blanc ou noir selon votre modèle (blanc ici) ainsi que le logo Google au centre du dos. Le bloc photo se distingue de ceux des autres Google Pixel en n'étant pas sous forme de tranche qui va d'un bord à l'autre du téléphone, mais simplement dans un coin. Une décision sûrement motivée par la présence de composants à l'intérieur du Pixel 9 Pro Fold, mais qui s'avère contraignante lorsqu'on souhaite utiliser l'appareil sur une surface plane puisque ce dernier va alors pencher d'un côté.

Le bloc photo du Google Pixel 9 Pro Fold est protubérant. © Linternaute / Julian Madiot

La prise en main au quotidien du Google Pixel 9 Pro Fold s'avère excellente. Le smartphone tient bien en main et les boutons de volume et d'allumage situés sur la tranche droite tombent parfaitement sous le pouce. On retiendra malheureusement son poids assez élevé de 257 Go qui pèse beaucoup en main et dans la poche.

Deux écrans très lumineux

Il s'agit sans nul doute de l'un des meilleurs points du Google Pixel 9 Pro Fold : ses écrans. Il s'agit de dalles OLED qui peuvent monter jusqu'à 2700 nits de luminosité selon Google. Pour comparer, le Samsung Galaxy S24 Ultra monte jusqu'à 2600 nits et l'iPhone 16 Pro Max jusqu'à 2000 nits. Un tel taux permet aux deux écrans du Pixel 9 Pro Fold d'être très lisible même lorsque le téléphone est utilisé en plein soleil.

Les écrans du Google Pixel 9 Pro Fold sont simplement excellents. © Linternaute / Julian Madiot

Outre une belle luminosité, les deux écrans du Google Pixel 9 Pro Fold disposent d'un taux de rafraichissement adaptatif qui peut monter jusqu'à 120 Hz. Une excellente fluidité donc et qui ravira les amateurs de jeux vidéo (pour peu qu'ils trouvent un titre pouvant monter jusqu'en 120 FPS). Dommage cependant que l'écran externe ne puisse pas descendre en dessous des 60 Hz par défaut et économiser davantage de batterie.

Pour rappel, le taux de rafraîchissement d'un écran de smartphone est assez équivalent aux FPS ("frames per second") sur un écran d'ordinateur. Plus ce taux est élevé, plus les images de vos applications et jeux seront fluides. Un taux de rafraîchissement adaptatif permet de régler automatiquement ce taux en fonction du contenu affiché pour économiser la batterie de l'appareil (un écran de veille, qui n'a pas besoin d'animations, tournera souvent à 1 Hz pour ne pas trop consommer).

Comme évoqué précédemment, le format déplié du Google Pixel 9 Pro Fold est carré ce qui a ses avantages et inconvénients. Le point positif est de profiter d'une grande lisibilité pour les documents, pages web et articles en ligne. Le revers de la médaille vient cependant des jeux et vidéos qui se retrouvent forcément affublées de grosses bandes noires assez disgracieuses. S'il est toujours possible de forcer l'affichage en plein écran, cela se fait généralement au détriment de la qualité ou entraine une perte de certains éléments affichés.

Le Google Pixel 9 Pro Fold propose deux types de couleurs pour le calibrage de ses écrans :

Naturelles : affiche des couleurs plus "ternes", mais également plus proches de la réalité lorsque vous consommez du contenu.

affiche des couleurs plus "ternes", mais également plus proches de la réalité lorsque vous consommez du contenu. Adaptatives : permet d'afficher des couleurs plus vives et prononcées, mais moins fidèles à la réalité.

Les deux modes de colorimétrie s'avèrent très bons, mais nous avons une petite préférence pour le deuxième mode qui affiche des noirs plus profonds.

Les meilleures performances pour un Google Pixel

Allons droit au but : les Google Pixel n'ont jamais brillé par leurs performances pures. Depuis que Google développe ses propres puces, les Google Tensor, ses smartphones brillent en photographie, mais pas pour les jeux vidéo ou lourdes applications.

Le Google Pixel 9 Pro Fold est équipé de la puce Google Tensor G4 taillée en 4 nm et dispose de 16 Go de RAM. Une très belle configuration qui permet au Fold d'être le Pixel le plus puissant jamais lancé par la firme de Mountain View. Nous avons pu tester le téléphone avec plusieurs jeux assez gourmands en ressources comme les productions du studio Hoyoverse (Genshin Impact, Honkai : Star Rail, Zenless Zone Zero), mais également Call of Duty Mobile ou Pokémon GO. Si les jeux ne se lancent pas automatiquement avec les paramètres graphiques poussés à fond, il est possible de les augmenter sans ressentir de ralentissement ou freezes complets. Les titres n'atteignent malheureusement jamais les 60 FPS stables, mais le tout reste parfaitement jouable.

Les performances du Pixel 9 Pro Fold sont bonnes, mais à un tel prix, on peut s'attendre à mieux. © Linternaute / Julian Madiot

Sur de plus longues sessions de jeux, le Tensor G4 chauffe petit à petit. Rien qui n'empêche de profiter de parties, mais nous préférons tout de même le noter.

Au quotidien, le Google Pixel 9 Pro Fold reste une merveille de fluidité. Alterner entre de multiples applications se fait rapidement et nous n'avons éprouvé aucun ralentissement pendant nos nombreuses semaines de test.

Un logiciel typique des Pixel, mais qui fait peu d'efforts pour le double écran

Le Google Pixel 9 Pro Fold tourne par défaut sur Android 14. La firme a déjà promis 7 ans de mises à jour principales sur le smartphone c'est qui à la fois excellent et rassurant (en espérant que votre exemplaire tienne aussi longtemps).

Du côté des options logicielles, on retrouve toutes les petites habitudes que l'on apprécie sur les téléphones Pixel avec notamment "Material You" qui adapte les couleurs de vos applis et widgets en fonction de votre fond d'écran. On sent bien que Google est le propriétaire d'Android puisqu'un soin tout particulier semble appliqué aux différents textes, menus et interfaces du logiciel.

Dommage cependant que le Google Pixel 9 Pro Fold ne fasse que peu d'efforts sur le support du grand écran interne. Ce dernier ne peut supporter que deux applications en même temps (là où de nombreux concurrents peuvent en afficher trois ou quatre) et certaines doivent se forcer d'être affichées en plein écran si besoin.

Le double écran du Pixel 9 Pro Fold ne peut afficher que deux applications en même temps. © Linternaute / Julian Madiot

En revanche, le Pixel 9 Pro Fold est doté de plusieurs fonctionnalités liées à l'IA qui s'avèrent très plaisantes. On note notamment l'intégration de Gemini, l'intelligence artificielle de Google qui peut recevoir des requêtes écrites, des audios ou des photos pour vous assister. Enfin, l'appareil photo profite des fonctions "Video boost" et "Add me" que nous évoquerons un peu plus loin dans ce test.

Enfin, notons le nombre de mises à jour logicielles prévues par Google : sept ans. Un modèle dans l'industrie qui garantit au Google Pixel 9 Pro Fold une longévité exceptionnelle pour peu que vous arriviez à le garder en bon état aussi longtemps.

La qualité photo des Google Pixel... Enfin presque !

S'il y a bien un point sur lequel le Google Pixel 9 Pro Fold est attendu, c'est sur la qualité de ses photographies. Les smartphones pliables ont la fâcheuse tendance à ne pas disposer des meilleures performances photo de leur constructeur, quand bien même ils coûtent souvent plus chers que leurs modèles haut de gamme.

Pour le Pixel 9 Pro Fold, Google a fait le choix de trois capteurs photo pour donner un maximum de versatilité aux utilisateurs :

Un objectif principal de 48 Mpx.

Un téléobjectif de 10,8 Mpx.

Un capteur ultra grand angle de 10,5 Mpx.

Mais outre ces spécifications techniques, c'est bien le traitement numérique du Pixel 9 Pro Fold qu'il nous faut juger. Sans grosses surprises, les résultats sont très bons. Les détails capturés par l'objectif principal du smartphone sont nombreux et les couleurs restent vives et éclatantes. Un trait bien spécifique des Google Pixel et qui fait que ces téléphones sont souvent appréciés par bon nombre d'utilisateurs. Les clichés obtenus restent cependant un peu plus éloignés de la réalité que ce que l'on pourrait obtenir avec un iPhone par exemple.

De nuit, les résultats sont toujours très bons. Le Google Pixel 9 Pro Fold arrive à capturer suffisamment de lumière pour garder vos scènes lisibles et restituer suffisamment de détails. On dénote tout de même une certaine exagération sur la luminosité et les teintes claires tant certains de nos clichés semblent avoir été pris pendant une après-midi pluvieuse alors qu'il faisait bien nuit noire. Les visages peuvent également apparaitre flous sur certaines de nos tentatives.

Dans l'ensemble, les résultats sont donc très bons. Le Google Pixel 9 Pro Fold dispose également de plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA pour améliorer vos photos. Tout d'abord "Add me", la nouvelle fonctionnalité de 2024 des Pixel qui permet d'ajouter une personne sur vos clichés et dont les résultats restent plus ou moins bons selon l'attention que vous apportez à l'expérience. Il est également possible de modifier vos photos avec de l'intelligence artificielle pour y rajouter des éléments de votre choix comme des étoiles dans le ciel, des papillons autour de vous, etc... Enfin, on retrouve toujours l'excellente "gomme magique" qui permet de supprimer des éléments d'une image. Vous pouvez notamment retrouver nos tentatives sur notre test du Google Pixel 9.

Une bonne autonomie, mais une charge sans fil compliquée

Nous avons pu essayer le Google Pixel 9 Pro Fold pendant plusieurs semaines et nous n'avons jamais dénoté un manque d'autonomie. Le téléphone pliable de Google tient aisément la journée et la termine avec un peu plus de 40% d'autonomie lors d'une utilisation standard. Bien évidemment, ce chiffre dépendra principalement de vos habitudes et les gamers vont sûrement avoir besoin de passer par une petite recharge durant la journée s'ils souhaitent profiter de longues sessions de jeux. Au global, l'autonomie du Google Pixel 9 Pro Fold est correcte sans être incroyable pour autant. La batterie de 4650 mAh tient bien la consommation énergétique du processeur Google Tensor G4.

C'est du côté de la recharge que la bât blesse. Le Google Pixel 9 Pro Fold n'est compatible qu'avec une charge limitée à 21 W en filaire. C'est très peu et même moins que la majorité des smartphones haut de gamme sur le marché, pliables ou non. Il vous faudra patienter environ 1h30 pour recharger pleinement le téléphone.

Le Google Pixel 9 Pro Fold est compatible avec la charge sans fil jusqu'à 7,5 W. Malheureusement, il est assez compliqué de l'utiliser. Nous avons tenté de charger le Pixel 9 Pro Fold avec deux stands de charge sans fil différents, et le bloc photo protubérant du téléphone l'empêche de détecter les bobines de recharge de nos deux appareils ! Il vous faudra donc prendre un chargeur de type "galet" ou assez petit pour pouvoir se placer sous le bloc photo. Contraignant.

Une connectivité très bonne pour des communications correctes

Le Google Pixel 9 Pro Fold a pu passer par plusieurs connexions en 4G/5G et Wifii durant nos semaines de tests. Bonne nouvelle : le smartphone pliable est compatible avec la norme Wifi 7 ce qui lui permet d'être préparé aux débits importants si vous disposez d'une connexion adaptée. Le téléchargement de vos gros fichiers et applications se faisant alors en seulement quelques minutes.

Côté Bluetooth, le Google Pixel 9 Pro Fold supporte la norme 5.3 ce qui le rend facile à apparailler avec de nombreux objets connectés. Nous avons pu coupler le téléphone avec des lumières connectées Philips HUE, des écouteurs Airpods, Nothing et Google ainsi que des montres connectées de marques diverses. Nous n'avons jamais eu de soucis particuliers, même si certains widgets du téléphone préfèrent que vous prioriser des appareils de Google, mais rien de choquant ou bloquant à l'utilisation.

Pour les communication, rien à redire également. Nos discussions par téléphone avec l'application de base étaient correctes et nous parvenions à bien distinguer la voix de nos interlocuteurs, même lorsque ces derniers se trouvaient dans un environnement for bruyant. Même son de cloche de notre côté ce qui est plutôt rassurant.

Notre conclusion au test du Google Pixel 9 Pro Fold

Le Google Pixel 9 Pro Fold est un très bel essai du constructeur pour proposer un modèle pliable. S'il n'est pas le tout premier téléphone pliable de la marque, il s'avère assez convainquant et innovant dans ses propositions pour faire oublier la première version qui n'a, de toute façon, jamais été disponible en France.

Au centre de l'expérience Pixel 9 Pro Fold, on retient finalement les plus gros arguments des téléphones Pixel avec notamment la qualité photo qui s'avère toujours aussi vive et convaincante. Le logiciel du téléphone est également très agréable à manipuler au quotidien avec plein de petites fonctionnalités de personnalisation. Enfin, la prise en main est très correcte malgré le poids assez important de l'appareil.

Le Google Pixel 9 Pro Fold n'est cependant pas dénué de défauts et on regrettera le peu d'efforts alloués sur le côté "double écran" ainsi qu'un petit manque de puissance qui peut en faire tiquer plus d'un au vu du prix du smartphone.