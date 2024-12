Test du Google Pixel 9 Pro : un téléphone haut de gamme qui souffre de quelques défauts

Sorti l'été dernier, le Google Pixel 9 Pro a pu faire de nombreux heureux. Après une analyse complète de l'appareil, nous avons repéré de grandes qualités, mais aussi des défauts notoires.

Dernier smartphone de Google, le Pixel 9 Pro se présente comme un téléphone haut de gamme. Si la marque propose un smartphone très qualitatif aux nombreux atouts, d'autres aspects plus décevants viennent contraster notre test. Le dernier produit Google nous amène en effet à rédiger une critique assez positive, bien qu'entachée par quelques points noirs qui pourraient en faire reculer plus d'un à l'achat.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test du Google Pixel 9 Pro Une qualité photo remarquable optimisée par l'intelligence artificielle

optimisée par l'intelligence artificielle Un design travaillé et élégant

et élégant Un écran vraiment excellent Une batterie mauvaise qui se décharge très vite

qui se décharge très vite Une gestion de chauffe assez mauvaise

assez mauvaise

Un design élégant mais parfois peu pratique

Soyons honnêtes : le design du Google Pixel 9 Pro est vraiment élégant. Avec ses tranches plates aux angles arrondis, la prise en main est simple et agréable. A noter que sans coque de protection, il arrive que le téléphone glisse légèrement des doigts, mais rien de grave à l'horizon.

Le dos du téléphone, mat, est agréable au toucher et ne retient que très peu les marques de doigts. Un constat inverse en revanche pour les bordures en métal, qui se salissent assez vite.

Nous pouvons noter une légère différence avec le Pixel 8 Pro en ce qui concerne les objectifs arrière. Auparavant étalées sur toute la largeur du téléphone, les caméras forment désormais un rectangle aux bords arrondis. Une stratégie qui donne du caractère au Google Pixel 9 Pro, mais qui résulte en un rendu peu ergonomique : il est souvent complexe d'extirper l'appareil d'une poche de jean, par exemple.

Un module photo proéminent mais unique en son genre © Valentin Gasselin

Aucun problème en revanche lorsqu'il s'agit de poser le téléphone sur une surface plane. La proéminence de la caméra arrière ne présente aucun déséquilibre lorsque l'on pianote sur l'écran, ce qui est véritable bon point.

L'écran, le bon point du Pixel 9 Pro

L'écran du Google Pixel 9 Pro se présente comme un réel atout. D'une taille de 6,3 pouces, il présente une définition de 495 PPP (Pixel Par Pouce) très agréable pour les yeux.

En termes de luminosité, Google frappe fort avec une capacité annoncée de 2000 nits en SDR et de 2500 nits en HDR. De ce fait, utiliser le Pixel 9 Pro sous un grand soleil ne pose pas de problème en termes de lisibilité. En revanche, il est plus désagréable d'y poser les yeux en pleine nuit, la luminosité pouvant apparaître trop forte au petit matin.

Petite nouveauté du Google Pixel 9 Pro : l'ajout d'un capteur d'empreinte ultrasonique sous la dalle du téléphone, qui permet à l'utilisateur de déverrouiller l'appareil très rapidement. Pouvoir débloquer son téléphone en moins de quelques secondes est très appréciable lorsque l'on veut prendre en photo un instant de vie par exemple.

Le Pixel 9 Pro présente un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, utile pour ceux appréciant les jeux mobiles fluides et agréables. Les gros titres comme Genshin Impact tournent bien, même si quelques freezes peuvent apparaître lors du chargement du jeu.

La fonctionnalité "Always on Display" (qui permet de garder l'écran allumé même lorsque le téléphone est en veille) se montre très convaincante elle aussi. Complète, elle permet à l'utilisateur de savoir l'heure, la date, la météo et les notifications sans avoir à allumer son téléphone. L'option affiche également la batterie et le temps de rechargement nécessaire avant les 100%.

© Valentin Gasselin

Nous apprécions également le fait que le téléphone puisse reconnaître et afficher automatiquement le titre de la musique qui se joue autour de nous. Une fonctionnalité simple mais pourtant très appréciable.

Des performances correctes et suffisantes

Le Google Pixel 9 Pro est doté d'une puce Tensor G4 ainsi que de 16 Go de mémoire vive. Les performances de l'appareil sont très appréciables dans la vie de tous les jours, notamment lorsqu'il suffit de naviguer sur les réseaux sociaux ou sur les pages internet. La fluidité est au rendez-vous, y compris en ce qui concerne les jeux vidéo.

De gros titres comme Genshin Impact ou encore Honkai : Star Rail tournent correctement, sans difficulté d'affichage ou de rafraîchissement. Mais le Google Pixel 9 Pro n'est définitivement pas un téléphone de gaming : l'appareil chauffe très vite et la prise en main devient rapidement douloureuse. Les bords en métal sont brûlants et témoignent d'une insuffisance de performances notoire.

© Valentin Gasselin

Malgré ce défaut majeur, qui ne permet pas de longues sessions de jeu, le Google Pixel 9 Pro peut faire tourner aisément des jeux jusqu'à 60 IPS (Image Par Seconde).

Un appareil photo boosté à l'IA

Si le Google Pixel 9 Pro est plein de bons points, il se démarque surtout pour son appareil photo. Rien à redire concernant la beauté et la fidélité des clichés pris sur ce smartphone. Les couleurs sont harmonieuses, les contours nets et l'ambiance parfaitement retranscrite.

© Valentin Gasselin

L'appareil photo du Google Pixel 9 Pro est doté de trois capteurs arrière : un grand angle de 50 Mpx, ainsi qu'un ultra grand-angle et un téléobjectif de 48 Mpx. La différence entre le capteur principal et l'ultra grand-angle est quasi-invisible. La qualité de la photographie est similaire entre les deux et fournit de beaux clichés même lorsque la lumière n'est pas au rendez-vous. C'est le cas pour le cliché ci-dessous, pris dans une obscurité assez intense. Le Pixel 9 Pro parvient à vaincre la nuit et à proposer des photographies très qualitatives.

© Valentin Gasselin

Pour ce qui est du zoom numérique, le Google Pixel 9 Pro reste un très bon élève. Pouvant atteindre x30, il est possible de capturer des éléments lointains sans trop perdre en qualité. Évidemment, les contours sont moins nets, mais l'ensemble est vraiment convaincant.

© Valentin Gasselin

© Valentin Gasselin

Si l'appareil du Google Pixel 9 Pro fournit une qualité exemplaire, ses multiples options de retouche embellissent encore plus les photographies qui ont pu être capturées. L'utilisateur du téléphone peut tout aussi bien s'embêter à corriger ses clichés manuellement avec diverses options comme "Flou d'arrière-plan", "Anti-flou", Gomme magique" ou encore "Ciel" (que nous détaillerons plus loin), ou laisser faire l'intelligence artificielle.

Les outils de retouche fonctionnent bien, même si la "Gomme magique" peine parfois à remplacer correctement les éléments indésirables. Si ceux-ci sont trop proches ou trop nombreux, un flou étrange se déploie sur l'image, déformant l'environnement qui est autour. Difficile donc de nettoyer des trottoirs animés ou des places encombrées.

La comparaison avant/après Gomme Magique © Valentin Gasselin

Le Google Pixel 9 Pro se démarque principalement pour sa nouvelle fonctionnalité "Ajoute-moi". Grâce à celle-ci, il est désormais possible d'intégrer tous les membres d'un groupe sur une photo, même le photographe, bien trop souvent mis à l'écart. Pour se faire, il suffit de prendre un premier cliché du groupe en question, puis d'en capturer une seconde, cette fois en changeant de photographe. Les deux images seront alors fusionnées grâce à l'IA.

L'autonomie, le gros point noir

Très bon dans de nombreux domaines, le Google Pixel 9 Pro cache néanmoins un défaut de taille : l'autonomie. Avec une batterie de 4700 mAh, le téléphone perd très vite son énergie, même lorsqu'on ne l'utilise pas. Les pourcentages dégringolent dans la journée sans utilisation intensive, ce qui est très vite désagréable.

La batterie : une rapide descente aux Enfers © Valentin Gasselin

Comme vous pouvez le voir sur la journée du mardi, le Pixel 9 Pro a perdu plus de 50% de batterie entre 11h35 et 22h00, pour un temps d'utilisation de seulement 44 minutes. Les paramètres du téléphone nous montrent que les applications laissées en arrière-plan consomment beaucoup d'énergie, que ce soit de petits jeux comme Pokémon TCGP ou les réseaux sociaux tel Instagram.

Le Pixel 9 Pro est doté d'un port USB-C pour les recharges filaires, qui n'atteignent que 27W. Alors qu'il est à 35%, notre téléphone de test prévoit un chargement complet en 1h30, un temps vraiment long. Le Google Pixel 9 Pro propose également la recharge sans fil, qui ne dépasse pas les 23W. Dans les deux cas, le rechargement complet exige une solide patience.

La gestion de chauffe du Google Pixel 9 Pro ne joue pas non plus en sa faveur. En plein chargement, il n'est pas rare que le téléphone monte en température.

Des appels optimisés et agréables

Le Google Pixel 9 Pro est un très bon appareil en ce qui concerne les appels. Le téléphone permet des communications claires, en partie grâce à la fonctionnalité "clarté du son", qui nettoie les bruits nocifs et isole notre voix.

Le Pixel 9 Pro est sans surprise compatible avec la 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3. Aucun problème n'a été aperçu avec la reconnaissance et l'association avec des objets connectés, comme les écouteurs sans fil.

Notre conclusion du Google Pixel 9 Pro

En définitive, malgré des défauts bien prononcés, le Google Pixel 9 Pro est un très bon téléphone. Sa prise en main, agréable, est renforcée par un design raffiné et original. La proéminence de la caméra donne du caractère à ce smartphone aux nombreux atouts.

Parmi ces atouts, la qualité photo. Avec ses trois capteurs arrière pouvant atteindre 50 Mpx, n'importe quel instant de vie peut être fidèlement sauvegardé dans la galerie. Que ce soit en pleine nuit ou sous un soleil lumineux, vous obtiendrez des clichés magnifiques aux couleurs charmantes.

L'ajout de l'intelligence artificielle au sein de l'application photo introduit des fonctionnalités prometteuses et utiles. Rapides et efficaces, les retouches peuvent au premier coup d'œil paraître inaperçues.

Seul gros bémol : la batterie. Incapable de tenir dans la durée, le Pixel 9 Pro peut se montrer très frustrant au quotidien. Entre un temps de rechargement plutôt long et un temps de déchargement plutôt rapide, il n'est pas rare d'être surpris en voyant son téléphone n'avoir plus que 10%.

Nous conseillons donc le Google Pixel 9 Pro aux profils surtout attirés par la photographie. Les clients davantage axés jeux vidéos ne sont clairement pas ciblés par le smartphone haut de gamme.