Laisser ses messages en "non lus" en dit plus sur vous que vous le pensez, c'est un révélateur de votre personnalité

C'est une pratique qui concerne plus de gens qu'il n'y paraît. Laisser ses messages en non lus est une mauvaise habitude parfois handicapante qui en dit long sur votre personnalité, d'après les psychologues.

S'il vous arrive régulièrement de ne pas ouvrir vos messages et de les laisser en "non lus", sachez que vous en dévoilez beaucoup sur votre personnalité. Les psychologues, qui ont analysé ce comportement assez répandu dans notre société, ont donné leur verdict.

Dans un monde où nous sommes constamment stimulés par les notifications, il n'est pas rare de se sentir submergé par le numérique et de ressentir une certaine forme de stress. La quantité phénoménale d'informations que nous recevons chaque jour par le biais de notre portable peut nous dérouter et nous faire perdre l'équilibre. D'après les psychologues, il est donc normal, voire sain, de chercher à se détourner de nos messages.

Éviter volontairement ses messages est un mécanisme de défense que nous employons lorsque nous sommes victimes de surcharge cognitive. D'après les psychologues, il s'agit d'une stratégie d'évitement ou de procrastination. D'évitement, car certains d'entre nous se sentent moins à l'aise à l'idée de répondre à quelqu'un, surtout si la discussion en question est chargée d'émotions.

De procrastination, car ce comportement consiste à remettre à demain ses objectifs et à reporter un effort. Cette tendance montre que nous peinons à véritablement fixer des objectifs et à faire preuve de motivation au quotidien.

Laisser ses messages en non lus témoigne aussi d'une volonté de conserver son espace personnel pour soi seul. Refuser qu'autrui ne vienne perturber son rythme et favoriser son bien-être sont deux facteurs essentiels pour la majorité de la population. Les psychologues expliquent dans ce cas là que les messages non ouverts ont un impact émotionnel quasi-nul, et que répondre demande un temps précieux qui aurait pu être destiné à d'autres activités plus intéressantes.

Refuser de lire un message est donc une pratique révélatrice de votre personnalité. Que ce soit la peur, l'anxiété, la fatigue ou bien l'indifférence, nombreuses sont les raisons qui vous amènent à fermer les yeux lorsque vous recevez une notification. Vous ne verrez plus jamais les temps de réponse de vos amis de la même façon...