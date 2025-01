Marvel Rivals annonce enfin la date de sa prochaine saison

Sorti il y a un plus d'un mois, Marvel Rivals fait l'unanimité dans la communauté de joueurs. Le jeu de super-héros vient tout juste d'annoncer sa première saison et ses prochaines nouveautés.

S'il y a un jeu qui a marqué ces derniers mois, c'est bien Marvel Rivals. Edité par NetEase, le free-to-play de superhéros a conquis le public dès son lancement, avec des records de connexion montant en flèche. Ce mardi 7 janvier, le jeu a enregistré pas moins de 415 000 joueurs connectés en simultané, du jamais vu.

Marvel Rivals ne semble pas prêt de perdre son souffle, le jeu ayant très récemment annoncé la date de sa première saison, intitulée "Eternal Night Falls". Au programme : une nouvelle carte, de nouveaux personnages, un nouveau passe de combat, un éventail de modes de jeu... Plus que quelques jours à attendre, la mise à jour étant prévue pour le 10 janvier.

De nouveaux super-héros rejoignent la partie

Comptabilisant d'ores et déjà pas moins de 33 personnages, Marvel Rivals prévoit d'intégrer quatre nouveaux visages bien connus du public : les Quatre Fantastiques. Il sera donc bientôt possible d'incarner Mr. Fantastic, la Femme Invisible, la Torche Humaine ou encore la Chose.

© NetEase

A savoir que la saison 1 est divisée en deux moitiés de six à sept semaines chacune. Les personnages de Mr. Fantastic et la Femme Invisible seront disponibles dès le 10 janvier, tandis que La Chose et la Torche Humaine sortiront fin février.

Cartes, modes de jeu et passe de combat au rendez-vous

En plus des personnages, Marvel Rivals étoffe son catalogue de cartes, avec l'ajout de "Sanctum Sanctorum", "Empire of Eternal Night : Midtown" ainsi que "Empire of Eternal Night : Central Park". Les deux derniers espaces de jeu, qui s'inspirent librement de la ville de New York, ne seront incorporés que lors de la seconde moitié de saison.

Voici à quoi ressemblera la carte "Sanctum Sanctorum" © NetEase

Sera également ajouté un nouveau passe de combat, qui devrait être deux fois plus fourni que celui de la saison 0. Celui-ci pourrait notamment contenir 10 costumes pour les personnages, au thème "Eternal Night Falls" dominé par les couleurs rouge et noir.

De nombreuses nouveautés attendent donc les joueurs pour le vendredi 10 janvier. Pour rappel, le jeu est free-to-play (soit gratuit) et disponible sur PS5, Xbox Series et PC.