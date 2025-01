Redmi Note 14 : Xiaomi dévoile l'un des meilleurs rapports qualité/prix de l'année

Les nouveaux Redmi Note 14 sont enfin officiels. Ces derniers brillent particulièrement par leurs excellents composants et spécifications au vu de leur gamme de prix.

A chaque nouvelle année sa nouvelle cuvée de smartphones ! Xiaomi dégaine tôt en dévoilant les nouveaux Redmi Note 14 qui sont au nombre de cinq pour 2025. Ces derniers mettent surtout l'accent sur le design, le nombre de mises à jour et leur rapport qualité/prix pour s'imposer sur un marché de plus en plus concurrentiel. Prévus pour sortir officiellement durant le mercredi 15 janvier, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux Redmi Note 14 et Redmi Note 14 Pro de Xiaomi.

Le Redmi Note 14 se décline en cinq versions qui diffèrent selon leur prix de vente recommandé. Les modèles disponibles en Europe sont les suivants :

Redmi Note 14

Redmi Note 14 (5G)

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro (5G)

Redmi Note 14 Pro+ (5G)

Le nouveau Redmi Note 14 Pro+. © Xiaomi

Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note 14 ?

Le Redmi Note 14 est présenté comme le modèle d'entrée de gamme. Il dispose donc des spécificités les moins "élevées" de la génération, mais cela se ressent également sur son tarif qui est bien plus accessible que les autres versions proposées.

Tout d'abord, le Redmi Note 14 est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Il ne s'agit clairement pas d'une puce haut de gamme, mais elle devrait tout de même vous permettre de lancer quelques jeux en bonne qualité et de profiter d'une belle fluidité au sein de vos différentes applications et navigations. Ce processeur est épaulé par XX Go de RAM pour la mémoire vive du téléphone.

Côté appareil photo, le Redmi Note 14 profite de trois capteurs pour vous permettre de capturer quelques jolis clichés. Il s'agit d'un capteur principal de 108 Mpx, d'un ultra grand angle et d'un téléobjectif x3. La caméra selfie passe, quant à elle, de 16 à 20 Mpx par rapport à l'an dernier.

Les couleurs du Redmi Note 14. © Xiaomi

Concernant l'écran, le Redmi Note 14 disposerait d'une dalle AMOLED pouvant atteindre les 120 Hz de fréquence de rafraichissement et d'une luminosité maximum pouvant monter jusqu'à 2100 nits. Pour la première fois sur un Redmi Note classique, un capteur d'empreintes sous l'écran est également proposé.

Enfin, du côté de l'autonomie, le Redmi Note 14 peut profiter d'une belle batterie de 5110 mAh qui devrait tenir plus d'une journée d'utilisation. Le smartphone est également compatible avec la charge rapide jusqu'à 45 W.

Le Redmi Note 14 dispose également d'une version compatible avec les bandes de télécommunication 5G (pour peu que votre forfait soit compatible.

L'ensemble des Redmi Note 14 bénéficient de 6 ans de mises à jour de sécurité et de 4 ans d'autonomie préservée selon la marque.

Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note 14 Pro ?

Le Redmi Note 14 Pro dispose de pas moins de trois versions à lui seul : Pro, Pro (5G) et Pro+ (5G). Toutes diffèrent en fonction du prix, de la compatibilité avec la 5G et autres petites différences notables que nous allons vous détailler ici.

Tout d'abord, le Redmi Note 14 Pro bénéficie d'un processeur MediaTek Helio G100-Ultra ainsi que 8 ou 12 Go de mémoire vive selon la version que vous désirez acquérir. Le Redmi Note 14 Pro+ est, quant à lui, équipé d'un processeur Snapdragon 7s Gen 3.

Le Redmi Note 14 Pro profite d'un nouveau design pour ses caméras. © Xiaomi

Du côté des caméras, les trois Redmi Note 14 Pro sont équipés de trois capteurs en plus de la caméra selfie. Le module principal est de 200 Mpx, l'ultra grand angle est de 8 Mpx et l'objectif macro de 2 Mpx. La caméra selfie du Redmi Note 14 Pro+ est légèrement moins bonne que celle du Pro avec 20 Mpx (contre 32 Mpx sur le Pro).

Du côté de l'autonomie, le Redmi Note 14 Pro bénéficie d'une batterie de 5500 mAh contre 5110 mAh pour le 14 Pro+. Le Redmi Note 14 Pro se recharge cependant bien moins rapidement avec une charge rapide allant jusqu'à 45 W contre 120 W pour le Note Pro+. Cela permettrait au smartphone de passer de 0 à 100% de charge en seulement 22 minutes selon Xiaomi.

Xiaomi a également indiqué que les Redmi Note 14 Pro bénéficient de plusieurs fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle avec notamment de la traduction de textes en temps réel, des résumés de notes, des sous-titres de vidéo automatiques et des enregistrements intelligents.

L'ensemble des Redmi Note 14 Pro bénéficient de 6 ans de mises à jour de sécurité et de 4 ans d'autonomie préservée selon la marque.

Le Redmi Note 14 Pro+ est la version la plus évoluée de la gamme. © Xiaomi

Quels sont les prix des Redmi Note 14 ?

Il existe donc cinq versions différentes du Redmi Note 14 et autant de tarifs différents pour sa distribution en France. Bien évidemment, ces prix sont sujets à diverses réductions et promotions dans les semaines à venir, mais Xiaomi a indiqué les tarifs de vente recommandés en magasin et en ligne :

Redmi Note 14 : 199 euros

199 euros Redmi Note 14 (5G) : 299 euros

299 euros Redmi Note 14 Pro : 349 euros

349 euros Redmi Note 14 Pro (5G) : 399 euros

399 euros Redmi Note 14 Pro+ (5G) : 469 euros

Des offres de lancement et de promotion peuvent également survenir de temps à autre ainsi que des accessoires fournis selon l'enseigne.

Les Redmi Note 14 ont officiellement été dévoilés le vendredi 10 janvier 2025 avec leurs spécificités, leurs prix et leur date de sortie. Xiaomi en a également profité pour indiquer que la gamme complète des Redmi Note 14 est disponible à partir du 15 janvier 2025.