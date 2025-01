Nothing Phone (3a) : une date de présentation tout juste dévoilée

Un après la sortie de son dernier Nothing Phone (2), l'entreprise anglaise a teasé sur son compte X la présentation de son prochain modèle, le Nothing Phone (3a). Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce smartphone.

C'est sur les réseaux sociaux que Nothing a publié un premier teaser sur son modèle Phone (3a). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas passée inaperçue. Avec plus de 70 000 vues sur X en trois heures, la toute jeune entreprise anglaise promet de gravir de nouveaux échelons.

Un an après la sortie de son Phone (2), Nothing ne perd pas de temps pour annoncer son prochain smartphone, sobrement baptisé Phone (3a). Au cours de la vidéo de teasing, qui ne dure que sept secondes, une date de sortie a pu être révélée.

Le Nothing Phone (3a) sera bientôt présenté

Alors que son design aurait déjà été dévoilé sur Internet, le Phone (3a) fait désormais l'objet d'une information officielle. Ce jeudi 30 janvier 2025, Nothing a confirmé que son smartphone serait présenté le 4 mars prochain, à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone.

Le Mobile World Congress de Barcelone, qui se tiendra du 3 au 6 mars 2025, se présente comme l'un des évènements les plus importants et les plus célèbres au monde pour la technologie mobile. Ses dates coïncident exactement avec celle du Nothing Phone (3a).

À quoi faut-il s'attendre avec le Nothing Phone (3a) ?

À première vue court et anodin, le teaser paru sur les réseaux sociaux renferme plusieurs indices intéressants. Tout d'abord la mention "Series", que l'on aperçoit brièvement à la fin de la vidéo et qui laisse entendre que le Phone (3a) serait divisé en plusieurs modèles distincts. D'après les dernières rumeurs, le smartphone se déclinerait en deux modèles, le Phone (3a) basique, ainsi que le Phone (3a) Pro.

Les différentes LED blanches clignotant les unes après les autres au cours du teaser confirment que Nothing a repris le design caractéristique de ses smartphones précédents. Le Phone (3a) devrait alors bénéficier du système Glyph ainsi que d'un dos noir transparent, qui ont fait la signature des smartphones Nothing.

Le Nothing (3a) devrait reprendre le design de ses prédécesseurs © Nothing

Plus que quelques mois avant d'avoir le cœur net sur le design ou la composition du Nothing Phone (3a).