Game Awards 2024 : top 5 des meilleures annonces

Les Game Awards 2024 ont marqué l'histoire du jeu vidéo cette nuit. Les annonces légendaires et les trailers ont abondé au cours de l'évènement, et de gros titres ont été révélés au monde entier.

Les rumeurs les plus farfelues fusaient à droite et à gauche au cours des derniers jours, mais les mystères des Game Awards se sont finalement évanouis. L'attente des joueurs a été récompensée cette nuit, grâce à une pluie battante d'annonces et de trailers.

Les futurs gros titres qui ponctueront le marché vidéoludique dans les années à venir se sont dévoilés pour la première fois cette nuit, via des bande-annonces de longueurs inégales, oscillant entre deux et six minutes.

The Witcher 4 se dévoile dans un long trailer

Trente minutes : c'est le temps qu'il a fallu pour que les Game Awards sortent de leurs poches la première bande-annonce de la nuit. Et quelle bande-annonce, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de The Witcher 4, prochain titre de CD Projekt Red. Le développeur polonais, qui a dernièrement fait paraître les grandioses Cyberpunk 2077 et The Witcher III, revient avec un nouveau titre, qui promet d'être un véritable chef-d'œuvre.

Aucune date de sortie n'a été fournie.

Le prochain jeu Elden Ring connaît une date de sortie

Sur les coups de 2h15, les Game Awards retentissent à nouveau avec un second grand trailer, celui d'Elden Ring : Nightreign. Ce nouveau titre n'est pas une extension du jeu principal comme Shadow of the Erdtree, mais bien un spin-off à part entière.

Exclusivement multijoueur, Nightreign est prévu pour sortir en 2025.

Mafia : The Old Country se pare d'un joli trailer

Plongé dans la campagne sicilienne des années 1900, le trailer de Mafia : The Old Country n'a laissé personne indifférent. Entre les scènes d'action et les séquences de tension, le trailer a pu rendre hommage au cinéma italien et à son ambiance mafieuse.

Sur un fond d'opéra, Mafia : The Old Country est prévu pour sortir cet été.

Borderland 4 montre des images explosives

L'annonce du prochain Borderland 4 est aussi attendu que craint par la communauté de joueurs. Après l'échec cuisant du film Borderlands cette année, la communauté exigeait du mieux. C'est ce que le développeur promet, n'hésitant à employer les phrases les plus laudatives pour qualifier son travail : "Borderlands 4 est une célébration de la liberté et de l'action débridée. C'est de loin le monde le plus grand et le plus fou que nous ayons jamais créé. Il regorge de monstres absurdes qu'il faut abattre avec les armes les plus exagérées et les loots les plus fous que vous ayez jamais vus. Et en plus, l'histoire déchire vraiment tout ! "

Borderland 4 est prévu pour 2025 sur tous les supports.

Une nouvelle extension pour Helldivers 2

Sorti en ce début d'année 2024, Helldivers 2 a sans conteste bénéficié d'un succès colossal. En plus d'avoir glané le trophée du "Meilleur Jeu en Multijoueur", le titre d'Arrowhead Games annonce une mise à jour massive et inédite pour ses joueurs. Les nouveautés annoncées étaient attendues de longue date par les fans, comme l'arrivée de la faction des Illuminés, l'ajout de nouveaux environnements de jeu ou même de véhicules.

Intitulée "Omens of Tyranny", l'extension est d'ores et déjà disponible.