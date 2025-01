Les technologies les plus insolites annoncées au CES 2025

Si le CES s'impose comme le plus grand évènement high-tech du monde, certaines annonces sont pour le moins surprenantes. Entre aspirateur rangeur de chaussettes et cuillère électrique, il y a de quoi être déconcerté.

Le Consumer Electronics Show (CES) de 2025 vient tout juste d'ouvrir ses portes. Le plus grand salon des nouvelles technologies au monde a débuté dans la mythique ville de Las Vegas ce mardi 7 janvier 2025 et permettra, le temps de trois jours, de présenter au monde entier les dernières avancées dans l'univers des nouvelles technologies.

Si NVIDIA a inauguré l'évènement par un éventail d'annonces marquantes, d'autres nouveautés paraissent plus inattendues et accessoires. Retour sur ces dernières technologies que personne n'avait vu venir.

L'aspirateur ramasseur de chaussettes

C'est un concept inattendu et pourtant très utile. Le constructeur chinois Roborock a présenté en ce premier jour du CES son prochain aspirateur robot, intitulé Saros Z70. Ce modèle haut de gamme sera ni plus ni moins capable de ramasser les objets freinant sa route et de les ranger de sa propre initiative au bon endroit.

© Roborock

Agrémenté d'un bras mécanique intelligent, appelé "OmniGrip", le Roborock Saros Z70 pourra soulever tout objet pesant moins de 300 grammes. Les chaussette, les jouets ou n'importe quel petit objet perdu sous un meuble sera reconnu par l'aspirateur et ne gênera donc pas sa trajectoire de nettoyage.

Grâce à l'intelligence artificielle, le Saros Z70 peut identifier jusqu'à 108 types d'objets différents, grâce à son apprentissage automatique. Les utilisateurs du Roborock Saros Z70 peuvent même identifier une zone de rangement spécifique pour chaque objet rencontré. En plus de ne plus faire le ménage, l'Homme est désormais épargné de ranger sa maison.

La cuillère qui imite le goût du sel

C'est un gadget high-tech que personne n'avait pas vu venir : la cuillère électrique imitant le goût du sel. Conçue par l'entreprise japonaise Kirin, cette nouvelle technologie répond au danger provoqué par une trop grande consommation de sel dans le monde.

© Kirin

Si la cuillère high-tech semble à première vue anecdotique, elle se révèle être un véritable rempart contre le risque d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires provoquée par la consommation excessive de sel. Les Français sont particulièrement concernés, puisqu'ils en ingurgitent près de 10 grammes par jour, soit le double des 5 grammes préconisés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Afin de créer cette sensation de plat salé, la cuillère de Kirin envoie de légères décharges électriques, que l'utilisateur peut augmenter ou diminuer selon sa volonté. Plus la décharge est forte, plus le goût salé est perceptible. L'entreprise japonaise espère commercialiser son produit partout dans le monde, au prix de 120€.

Omnia, le miroir intelligent

Nous nous y confrontons chaque matin dans l'espoir d'y voir un reflet avenant : le miroir. Si les miroirs d'aujourd'hui ne font que réfléchir la lumière, ceux de demain pourraient bien voir leurs fonctionnalités démultipliées. C'est ce que propose en tout cas l'entreprise française Withings au travers de son nouveau produit.

© Withings

Le miroir connecté de Withings, baptisé "Omnia", est un objet multi-fonctions doué d'analyses en tout genre qui sera capable de refléter notre état de santé complet, et ce en moins de quelques secondes. Grâce à un socle intégré au miroir, sur lequel se positionne le sujet, Omnia se livre à près de 60 mesures différentes, comme le poids, la fréquence cardiaque, le fonctionnement pulmonaire...

Le miroir intelligent est également doté d'un agent conversationnel boosté à l'IA, capable d'interpréter les données recueillies, de discuter avec l'utilisateur et de remarquer ses potentielles anomalies. Enfin, Omnia peut devenir un support de téléconsultation médicale avec un médecin, utile pour un check-up encore plus complet.

Entre nouvelles technologies et nouveaux produits high-tech, le CES 2025 nous offre tout un panel d'annonces prometteuses et inattendues. Axés sur le confort et la santé, les gadgets présentés à Las Vegas pourraient, dans un futur plus ou moins proche, devenir quotidiens.