CES 2025 : pourquoi NVIDIA fait sensation sur le salon

C'est un véritable tremblement de terre qui a secoué le CES 2025 à Las Vegas. NVIDIA a marqué de son empreinte le plus grand salon mondial des nouvelles technologies, avec des annonces aussi nombreuses qu'inattendues.

C'est sans conteste le plus grand évènement high-tech du monde. Le Consumer Electronics Show (CES) vient d'entamer ce mardi 7 janvier sa toute nouvelle édition, qui se conclura dans trois jours. Le salon, né en 1967, est l'occasion pour de nombreux fabricants de révéler leurs dernières avancées dans l'univers de la technologie. NVIDIA a pour sa part accumulé les annonces, jusqu'à s'imposer comme le roi de l'évènement.

Entreprise de technologie américaine, NVIDIA est reconnue dans plusieurs domaines clés, en particulier pour ses cartes graphiques de pointe très appréciées dans le secteur du jeu vidéo. NVIDIA s'intéresse également à l'intelligence artificielle, au calcul de haute performance pour les superordinateurs et aux véhicules autonomes. Le CES 2025 marque un tout nouveau tournant pour la firme.

Une nouvelle génération de carte graphique

NVIDIA, qui a eu le privilège d'inaugurer le CES 2025, n'a laissé personne indifférent. C'est au cours de sa conférence de deux heures que Jensen Huang, son PDG, a révélé au monde entier les dernières avancées technologiques et les futurs produits de l'entreprise. Parmi les annonces qui ont fourmillé à Las Vegas, celle de la nouvelle génération de carte graphique RTX a été sans doute la plus retentissante.

Cette nouvelle génération se compose de quatre modèles :

RTX 5090 : disponible le 30 janvier pour 1999$

disponible le 30 janvier pour 1999$ RTX 5080 : disponible le 30 janvier pour 999$

disponible le 30 janvier pour 999$ RTX 5070 Ti : disponible en février pour 749$

disponible en février pour 749$ RTX 5070 : disponible en février pour 549$

Photo de présentation de la RTX 5090 © NVIDIA

La RTX 5090, la plus chère de toutes ces cartes, est un véritable concentré de puissance. Intégrant près de 92 milliards de transitors et 32 Go de mémoire GDDR7, ce nouveau gadget high-tech serait deux fois plus performant que sa grande sœur, la RTX 4090, parue en 2022.

Le ray-tracing est également nettement amélioré et les jeux vidéo lourds, comme Cyberpunk 2077, seront optimisés en profondeur. Un véritable bond graphique qui culmine sur cette vidéo de comparaison :

La force des RTX 50 repose également sur l'intelligence artificielle, qui améliorera de façon notoire la qualité de l'image. La nouvelle génération de cartes graphiques, qui fonctionne sous l'architecture Blackwell, intègre enfin les "RTX Neural Shaders", qui réussissent l'exploit de compresser les textures jusqu'à 7 fois tout en préservant leur qualité.

Des robots pilotés par l'IA

En plus de réaffirmer sa supériorité dans le marché des cartes graphiques, NVIDIA a brillé pour sa vision futuriste et révolutionnaire de l'intelligence artificielle. Jensen Huang a affiché son soutien inconditionnel aux IA, qu'il espère développer en profondeur via la création d'intelligences artificielles dites "physiques". Celles-ci prendraient la forme de robots humanoïdes capables non pas de répondre à une question, comme les IA d'aujourd'hui, mais d'effectuer des actions concrètes selon la demande de l'utilisateur.

Jensen Huang est justement apparu sur scène entouré d'une dizaine de robots aux silhouettes différentes et aux noms divers : Boston Dynamics, Sanctuary AI, Atlas... La révolution robotique est en approche et NVIDIA compte bien y jouer un rôle déterminant.

NVIDIA a donc inauguré le CES 2025 par des annonces toutes plus révolutionnaires les unes que les autres. Les projets de Jensen Huang vendent du rêve et portent la promesse d'un monde nouveau toujours plus moderne.