Cette plante très offerte à Noël est toxique pour les chats et les chiens - elle provoque des vomissements

Elle a beau avoir des couleurs vibrantes et fleurir en hiver, cette plante que l'on reçoit souvent en cadeau de Noël est très dangereuse pour les animaux de compagnie.

Noël arrive à grands pas et avec lui, les idées de décorations pour la table qui accueillera les invités. Paillettes, santons, chemins de table, verres à pied, rien n'est trop beau pour célébrer le jour le plus féérique de l'année. Et la fleur reste l'un des ornements préférés des Français.

Alors que certaines sont totalement inoffensives pour les animaux qui partagent notre foyer, d'autres sont très toxiques et devraient être évitées. Sur la liste des plantes de saison à éviter, on retrouve par exemple le gui et le houx. Si elles sont ingérées, les petites boules rouges du houx peuvent provoquer des désagréments digestifs, comme de la diarrhée et des vomissements. Des réactions neurologiques comme de la somnolence et du coma peuvent aussi avoir lieu dans les cas les plus graves.

Une autre fleur, habituée à trôner au centre de la table, est très dangereuse pour les chats et les chiens. Présentant les mêmes couleurs que le houx, elle est originaire du Mexique et connue sous le joli nom d'"étoile de Noël". Si elle est avalée, c'est sa sève qui peut irriter la bouche et l'œsophage de vos amis à quatre pattes. Alors, même si ses couleurs sont éclatantes, nous vous conseillons fortement de choisir une autre plante que la Poinsettia pour votre décoration.

En cas d'ingestion, le centre hospitalier vétérinaire de Paris Porte d'Italie recommande de suivre scrupuleusement ces conseils. Il faut commencer par contacter un vétérinaire. Il vous recommandera de retirer les feuilles ingérées de la gueule de votre chien, tout en veillant à ne pas vous faire mordre évidemment. Administrez-lui ensuite du charbon activé le plus tôt possible, mais avec précaution pour éviter des fausses routes.

Si vous devez vous rendre à une clinique ou aux urgences vétérinaires, nous vous conseillons également de prendre un échantillon, une photo, l'emballage ou l'étiquette avec vous. Cela permettra aux spécialistes de mieux savoir comment agir. Une autre plante, appelée le Croton, est encore plus toxique pour les animaux. Vomissements, diarrhée, salivation excessive, perte d'appétit, irritations de la peau et des yeux… La liste des effets indésirables est une nouvelle fois très longue.