Une attraction star de Disneyland Paris ferme ses portes pour longtemps, ces dates sont à éviter absolument

Cette mauvaise nouvelle va faire hurler plus d'un fan de Disneyland Paris.

Une vague de mécontentements se fait sentir au pays de Mickey. Depuis plusieurs mois, l'incontournable parc de Marne-la-Vallée ouvert en 1992 commence à sentir le poids des années et à l'afficher ! Le parc a ainsi la fâcheuse tendance à multiplier la fermeture de ses attractions pour réaliser des travaux, à l'image des Walt Disney Studios en chantier pour accueillir la nouvelle zone dédiée à la Reine des Neiges ou encore l'entrée de Disneyland Paris, longtemps perturbée par les travaux du Disneyland Hotel… Or pendant ce temps, les prix d'entrée n'ont pas diminué, bien au contraire !

Prochainement, c'est une nouvelle attraction qui s'apprêtera à fermer ses portes. Il s'agit d'une attraction à sensation iconique du Parc Disneyland. Le dimanche 5 janvier 2025, elle accueillera ses derniers visiteurs, avant une réhabilitation d'une durée de 6 mois minimum, sous réserve que les travaux se déroulent sans accroc... De quoi faire grincer des dents les visiteurs qui se rendront au parc la première moitié de l'année 2025.

Dites au revoir à Big Thunder Mountain ! Il s'agit d'une montagne russe légendaire qui propulse les visiteurs au cœur d'une ville minière fantôme à travers des ascensions vertigineuses, le long d'une voie bordée de dynamites ou sous les Rivières du Far West. Depuis l'ouverture de Disneyland Paris (alors EuroDisney), elle est bien connue et appréciée des visiteurs qui la surnomme très souvent "Le train de la mine".

Le mois de janvier sera un véritable point noir du calendrier 2025 car en plus de cette dernière, une autre attraction phare de Disneyland, qui avait connu une fermeture de 18 mois par le passé entre la fin de l'année 2021 et la moitié de l'année 2023, va à nouveau fermer ses portes le 20 janvier 2025. Il s'agit du divertissement incontournable pour petits et grands It's a Small World, célèbre pour son hymne à la paix chanté par des milliers de poupées du monde entier qui reste longtemps dans la tête. Et pour enfoncer le clou, sa date de réouverture n'est pour le moment pas indiquée sur le site officiel de Disneyland Paris qui confirme cette fermeture, comme celle de Big Thunder Mountain.

Et ce n'est pas tout. En fouillant sur le site de Disneyland Paris, on peut voir d'autres fermetures dans le calendrier 2025. Notez également ces fermetures de début d'année sur des attractions plus modestes : Le Pays des Contes de Fées/ Casey Jr du 6 au 10 Janvier, Le passage enchanté d'Aladdin du 6 au 17 Janvier... Et au mois de février, Star Tours : L'Aventure Continue à Discoveryland, qui ferme ses portes le lundi 3 février jusqu'à la fin du mois, avec une date exacte de réouverture là encore non communiquée...

Si jamais vous avez prévu un séjour en 2025 à Disneyland Paris, attendez donc, si vous le pouvez, la fin du mois d'août. Au moins il fera - sans doute - beau et la foule se fera moins pressante. Vous croiserez moins de panneaux de travaux que d'attractions...