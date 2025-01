Votre chien se sent-il coupable quand il fait une bêtise ? On a enfin la réponse

Les chiens sont des animaux sensibles qui éprouvent des émotions. Mais se sentent-ils coupables lorsqu'ils déchirent un coussin ou qu'ils urinent sur le parquet ? La science a la réponse.

Fouiller dans les poubelles, faire un trou dans le canapé, grignoter une paire de chaussures… Les chiens ne sont jamais à court d'idées quand il s'agit de faire une bêtise. Généralement accomplis lorsque vous vous absentez de la maison, ces méfaits donnent souvent lieu à une situation cocasse. À l'heure des remontrances, votre animal détourne le regard et plaque ses oreilles en vous regardant avec un air désolé. Vous comprenez donc qu'il s'en veut et, pris de pitié, vous arrêtez de le gronder.

Mais votre chien se sent-il vraiment coupable ou essaye-t-il plutôt de vous attendrir pour que vous ne soyez plus en colère contre lui ? Dans son livre Secret de Chien, l'expert en psychologie canine Stanley Coren a donné sa réponse. Il explique très clairement que, contrairement à la joie, l'affection ou la timidité, un chien est absolument incapable de ressentir le moindre sentiment de culpabilité.

Mais alors, pourquoi se cache-t-il dans nos jambes avec son regard si caractéristique lorsque nous découvrons ses bêtises ? "Il s'agit simplement de peur", révèle le spécialiste. "L'expérience lui a appris que lorsque vous retrouvez ses crottes par terre dans la maison, il passe un mauvais quart d'heure. Le comportement dont vous êtes témoin est juste la peur d'être puni : il ne se sentira jamais coupable.", précise Stanley Coren.

Le point de vue de l'Américain est d'ailleurs confirmé par plusieurs études, dont celle réalisée par Alexandra Horowitz en 2009. En observant des chiens désobéir en chipant un plat alors que leur maitre avait quitté la pièce, elle a conclu que ces comportements étaient associés à de la peur en réaction aux réprimandes de leurs propriétaires.

Ce constat indique d'ailleurs que punir un chien n'est peut-être pas efficace. Il ne va pas se sentir coupable d'avoir fait une bêtise et pire, il risque de ne pas se souvenir de ce qu'il a fait. Les chiens n'ont pas une bonne mémoire et ne peuvent pas faire le lien entre vos émotions et une action passée. Si vous le fâchez pour une bêtise qu'il a faite il y a plusieurs heures, il ne comprendra pas votre comportement. La seule chose que vous réussirez à faire, c'est l'effrayer.

Du côté des autres animaux, même constat. Les chats ne se sentent absolument pas coupables non plus quand ils urinent sur votre canapé ou qu'ils déchirent vos rideaux. Détourner le regard, aplatir les oreilles et rentrer son cou sont une nouvelle fois les symptômes de la peur et non du regret.