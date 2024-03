Croissant, pain au chocolat... Peu de gens le savent, mais ils ne sont pas français

Saviez-vous que nos viennoiseries, emblème français par excellence, ne venaient pas de France ?

"Oui oui croissant, baguette", dirait un étranger à un Français, illustrant parfaitement la place prise dans le patrimoine national par les viennoiseries. Stars du petit déjeuner, voire du goûter pour les extrémistes, ces gourmandises de pâte feuilletée font partie intégrante de notre culture. Et si l'histoire du croissant et du pain au chocolat est intimement liée à la riche tradition de la boulangerie française, son histoire peut être parfois méconnue, entre légendes et faits historiques.

Le croissant, souvent associé à la France, a en réalité des origines... autrichiennes ! Sa création remonte au XVIIe siècle, lors du siège de Vienne par les Ottomans en 1683. La légende raconte qu'un boulanger autrichien, alerté par les bruits provenant des troupes ottomanes creusant des tunnels sous la ville, en avertit les autorités. En reconnaissance de son geste, il aurait inventé un pain en forme de croissant, symbole de l'emblème ottoman, pour commémorer la victoire des forces du Saint-Empire. Ce pain prit le nom de "Kipferl" en allemand, signifiant "croissant".

Au cours des années suivantes, le Kipferl gagna en popularité et aurait pu arriver en France grâce à Marie-Antoinette, archiduchesse autrichienne devenue reine de France, qui l'introduisit à la cour à la fin du 18e siècle. Cependant, il n'a pas été associé au croissant tel que nous le connaissons aujourd'hui avant le 19e siècle. C'est à cette époque que les boulangers parisiens perfectionnèrent la recette en lui donnant sa forme caractéristique de croissant et en l'enrichissant de beurre, ce qui lui conféra sa texture légère et feuilletée.

Quant au pain au chocolat, son histoire est un peu moins claire. Certains prétendent qu'il a été inventé à Vienne (lui aussi !), en Autriche, puis introduit en France à la même époque que le croissant. D'autres soutiennent qu'il est apparu en France au 19e siècle, lorsque les boulangers parisiens ont commencé à garnir leurs viennoiseries de chocolat.

Quelle que soit son origine, le pain au chocolat est rapidement devenu une spécialité appréciée dans tout le pays. Sa popularité est telle qu'il fait désormais partie intégrante du petit-déjeuner français et est vendu dans toutes les boulangeries et pâtisseries de l'Hexagone, que ce soit sous le nom "pain au chocolat" ou "chocolatine".

Aujourd'hui, le croissant et le pain au chocolat sont des symboles emblématiques de la gastronomie française, appréciés tant par les locaux que par les touristes du monde entier. Leur histoire témoigne de l'importance de la tradition et de l'innovation dans la cuisine française, et leur saveur délicieusement feuilletée continue de ravir les papilles des gourmands du monde entier.