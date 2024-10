Pas besoin d'aller jusqu'en Egypte, cette pyramide inconnue est à voir une fois dans sa vie

Cette pyramide de 66 mètres de haut est à moins de quatre heures de Paris. Elle est encore préservée des touristes.

Les pyramides de Gizeh, en Égypte, sont l'une des attractions touristiques les plus prisées du monde. Chaque année, plus de 14 millions de touristes se pressent pour découvrir cet endroit hors du commun. Peu le savent, mais il est possible d'observer ces constructions impressionnantes, tout en évitant le surtourisme et en faisant moins de route.

Au lieu de nécessiter 5 heures d'avion et 1 h 30 de voiture, cette pyramide est située à seulement quatre heures de transport de Paris. Pour la découvrir, il faut tout de même prendre un avion vers Aberdeen, en Écosse, puis compter 1 h 30 de voiture jusqu'à Balmoral. Si vous préférez profiter du grand air, vous pouvez également vous garer sur un parking dédié puis emprunter un sentier naturel ombragé pendant 30 minutes. Celui-ci vous mènera à une immense pyramide de granite, gardée relativement secrète depuis sa construction en 1862.

Pour les passionnés d'histoire, cette pyramide est en réalité un cairn, un empilement de pierres utilisé comme point de repère dans le domaine de Balmoral, l'une des résidences de la famille royale britannique. Ces cairns servent également à commémorer les membres décédés de la famille royale. On en trouve dizaine sur le domaine, mais celui dédié au Prince Albert est le plus imposant et le plus remarquable.

Haute de plus de 10 mètres et étendue sur une superficie de 12 mètres sur 12, cette construction a été commandée par la reine Victoria en hommage à son défunt mari, mort le 14 décembre 1861. Sur l'un des côtés de la pyramide, on peut d'ailleurs lire la phrase : "À la mémoire bien-aimée d'Albert le Grand et le Bon, prince consort, érigé par sa veuve au cœur brisé Victoria R. le 21 août 1862". La reine Victoria a commandé 13 autres cairns de ce genre, qu'elle a consacrés aux membres et aux événements importants qui ont marqué sa vie, puis disséminés dans le parc de Balmoral.

Gizeh et l'Écosse ne sont pas les seules localisations à héberger des pyramides. Selon les experts, les plus anciennes sont les structures érigées il y a des milliers d'années dans l'actuel Brésil et en Indonésie. La plus grande pyramide en termes de volume n'est pas non plus celle de Khéops, comme on pourrait l'imaginer, mais la Grande Pyramide de Cholula. Située dans l'actuel Mexique, cette structure géante est haute de 66 mètres et large de 400 m par 400 m !