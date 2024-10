C'est la fréquence idéale pour changer son pyjama selon les experts – ce n'est pas toutes les semaines ou tous les 15 jours

Ni trop souvent, ni pas assez ! Voici la bonne fréquence pour changer de pyjamas et éviter qu'ils ne deviennent de véritables nids à bactéries.

Chaque soir, c'est le même rituel. Après avoir dîné, regardé une série et pris une douche relaxante (pour ceux qui ne la prennent pas le matin), il est enfin l'heure de se mettre au lit. Et à ce moment précis, chacun a ses petites habitudes. Entre ceux qui enfilent un T-shirt trop grand et un bas de survêtement, ceux qui se glissent dans une combinaison Pilou-Pilou et ceux qui choisissent un ensemble parfaitement accordé, il existe différentes écoles.

Pourtant, il y a un aspect sur lequel tout le monde a sa réponse : la question du nettoyage de ce dit pyjama. Tous les jours, une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours, nul ne connaît réellement la fréquence à adopter. Entre ceux qui se fient à l'odeur de leur tenue de nuit et ceux qui estiment que le pyjama peut être porté plus longtemps que les vêtements, car il n'est pas exposé aux bactéries de l'extérieur, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Pour répondre à cette question, les scientifiques de l'American Cleaning Institute ont mené une étude très sérieuse, intitulée "Dois-je laver ça ?".

L'enquête américaine l'assure : "le test de reniflement peut vous indiquer si vous avez porté suffisamment de déodorant, mais ne fonctionne pas toujours pour décider si vous devez laver vos vêtements. Ce que vous faites, le type de tissu, l'usure et la météo peuvent jouer un rôle décisif." Tout est une question d'hygiène. Leur réponse, quant au lavage des pyjamas est très claire. Selon eux, il n'est pas nécessaire de les laver tous les jours. Mais ils estiment également qu'il est indispensable de les changer plusieurs fois par semaine.

"Les pyjamas doivent être lavés après 3 ou 4 utilisations" pas plus, peut-on lire dans le compte rendu de leur étude. Mais les experts américains ont tout de même pris soin d'apporter une nuance à leur verdict "Si vous vous douchez avant de vous coucher, vous pourriez les porter quelques nuits de plus avant de les laver".

Les scientifiques de l'institut américain du nettoyage se sont également penchés sur le nettoyage d'autres habits. Selon eux, les chaussettes, leggings, collants, T-shirts, maillots de bains et sous-vêtements doivent impérativement être nettoyés tous les jours. Les soutiens-gorge, jeans et costumes peuvent, eux, être portés 3 à 4 fois avant lavage. Un guide très précis !