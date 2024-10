Breton, lyonnais ou parisien ? Cet accent est le moins aimé des Français

Moins de 10 % des Français apprécient l'accent de cette région de France. Y habitez-vous ?

Vieille d'environ 1 200 ans, la langue française est extrêmement riche. Au fil des siècles, elle s'est transformée pour ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais sa prononciation ne s'est pas uniformisée pour autant ! Le français est effectivement composé d'une multitude d'accents, qui ont d'ailleurs chacun leur propre originalité. Gutturaux, nasillards, hachés, ou encore chantants, ils sont tous représentatifs d'une région bien spécifique de l'Hexagone.

Bien qu'ils fassent tous partie intégrante de la culture de nos régions, certains semblent plus appréciés que d'autres. Pour le vérifier, un sondage a été réalisé par la plateforme d'apprentissage linguistique Preply. L'accent qui a le plus charmé les Français interrogés en 2024 est celui du sud. Qu'elle soit de Marseille, de Nice ou de Montpellier, cette intonation chaleureuse a récolté 42 % des votes. L'accent basque se hisse à la seconde place du classement, avec 27 % des suffrages.

Le podium est complété par l'intonation parisienne, qui plait tout de même à 10 % des Français. Alors qu'il est vu comme "neutre" pour certains, il caractérise un caractère condescendant et froid aux yeux d'autres personnes. Un accent qui divise visiblement...

En quatrième et cinquième places, on retrouve les prononciations bretonnes et alsaciennes, deux régions géographiquement et historiquement opposées, dont la fierté des habitants est par ailleurs très forte. L'accent breton est fortement influencé par ses racines celtiques, tandis que l'accent alsacien puis quant à lui ses racines dans la langue alsacienne, proche de l'allemand. Mais alors, quel est l'accent détesté par les Français ?

Bien moins marqué que certains autres, l'accent lyonnais se trouve pourtant à la dernière place du classement diffusé en août 2024. Apprécié par seulement 6 % de la population, il s'identifie grâce à la prononciation ouverte des lettres "a" ou "o". Le O du mot "rose", habituellement fermé, prend là-bas la même prononciation que dans "porte" ou "or". Même chose pour le mot "jeune" prononcé comm le mot "jeûne". Mais que les Lyonnais se rassurent, ils ne sont pas les seuls à fermer le classement. Exæquo avec eux se trouve l'accent normand, beaucoup plus identifiable avec ses mots coupés.