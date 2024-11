Cette escale de rêve a conquis un célèbre label français, elle est nichée en pleine nature

Niché au cœur d'une nature luxuriante, cet hôtel de rêve offre une escapade unique alliant confort, découverte et respect de l'environnement.

Relais & Châteaux, célèbre association française regroupant des établissements d'exception, accueille chaque année de nouveaux membres. Parmi les petits nouveaux de 2024, nous avons ainsi repéré un nouveau membre de choix. Cette nouvelle destination de rêve, nichée au cœur d'une réserve naturelle protégée, promet une expérience authentique et immersive dans un cadre idyllique.

Conçu pour se fondre harmonieusement dans la végétation luxuriante environnante, l'hôtel est perché sur un emplacement privilégié, culminant à 1900 mètres d'altitude, offre un véritable refuge loin de l'agitation des grandes villes. L'architecture de l'hôtel marie avec élégance des matériaux nobles tels que les pierres d'argile des rivières voisines, le bois de cèdre rose et l'ardoise chocolatée. Les poutres en bois massif, récupérées dans des fermes centenaires du Minas Gerais, ainsi que l'acier et le verre, créent de larges baies vitrées offrant des vues panoramiques époustouflantes.

Son nom ? Le Botanique Hotel Experience, situé à Campos do Jordão, au Brésil, est construit sur une colline des montagnes Mantiqueira, à mi-chemin entre Rio de Janeiro et São Paulo. Idéal donc pour découvrir de nombreux charmes du Brésil. Les 13 villas avec jardin privé et les 7 suites de cette retraite intimiste appellent à un repos enchanteur. Que dire de son espace spa et de sa piscine à la forme originale qui offre de superbes photos en pleine nature ? Le spa s'étend sur 1000m2 et est une invitation à la détente. A noter d'ailleurs que l'établissement n'accueille pas les enfants de moins de 15 ans...

© Relais et Châteaux

Mais le Botanique Hotel Experience ne se limite pas à un simple hébergement de luxe. Il propose à ses hôtes de découvrir la richesse de la culture locale et de la nature environnante à travers diverses activités : randonnées en compagnie de guides spécialisés dans l'observation des oiseaux, balades à cheval ou encore cueillette d'herbes botaniques pour créer ses propres cosmétiques.

Le restaurant Mina, ouvert sur la forêt atlantique, met également à l'honneur une cuisine "du potager à l'assiette", valorisant les produits locaux et de saison. Le spa avec sa piscine intérieure ozonée propose enfin une gamme de soins inspirés des rituels de relaxation indigènes-brésiliens. Une véritable ode à la nature et à la beauté du Brésil.