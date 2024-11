Cet endroit de rêve est encore préservé des touristes, on peut y observer les étoiles comme nulle part ailleurs

Niché aux portes d'un des plus beaux déserts du monde, ce repaire de puristes vous invite à vivre une expérience unique sous l'un des ciels les plus purs au monde.

Imaginez un endroit préservé, loin des sentiers battus, où la nature déploie toute sa splendeur. Un lieu encore épargné par le tourisme de masse, qui recèle des trésors insoupçonnés. Il comprend l'un des déserts les plus impressionnants de la planète et des paysages à couper le souffle où les vagues du Pacifique voisinnent avec le sable et les roches d'un massif montagneux qui a inspiré de nombreux aventuriers.

Lovée au sud du désert de l'Atacama, la vallée de l'Elqui est réputée pour ses paysages lunaires à couper le souffle, cette oasis de verdure offre un contraste saisissant. Ici, la vie s'écoule paisiblement au rythme de la rivière du même nom, Elqui, qui serpente à travers une végétation luxuriante. Les villages pittoresques aux maisons colorées se sont installés sur ses rives au fil des siècles.

© CasaMolle/Relais&Châteaux

Mais la véritable magie opère véritablement à la nuit tombée. C'est ainsi au Chili que se nichent quelques-uns des plus beaux joyaux encore confidentiels de notre planète. Car c'est ici, loin de toute pollution lumineuse, que se dévoile l'un des ciels les plus purs au monde !

Si le désert d'Atacama est réputé pour offrir des conditions d'observation des étoiles exceptionnelles, la vallée de l'Elqui au sud de cette étendue désertique, est véritablement un endroit à part. Il a d'ailleurs été classé "Sanctuaire International de ciel étoilé". Un statut rarissime qui en fait un point d'observation unique pour les astronomes et tous les amoureux d'astronomie.

Pour vivre l'expérience dans des conditions privilégiées, direction la CasaMolle, un hôtel qui vient de rejoindre le réseau Relais et Châteaux. À CasaMolle, plusieurs espaces sont spécialement dédiés à la contemplation de la voûte céleste. L'hôtel dispose notamment d'un amphithéâtre en plein air qui permet de s'émerveiller devant l'immensité du ciel austral. Sans pollution lumineuse, atmosphérique ou radioélectrique, la pureté du ciel y serait inégalée. On peut y admirer à l'œil nu une quantité impressionnante d'étoiles et de constellations, dont la fameuse Croix du Sud visible uniquement dans l'hémisphère sud.

Grâce à des télescopes de pointe, l'hôtel propose des séances d'observation uniques pour découvrir les secrets de l'univers. Accompagné d'un astronome expérimenté, vous pourrez explorer la Voie Lactée, repérer les planètes visibles, scruter des nébuleuses lointaines... Une aventure fascinante qui vous plongera au cœur des mystères du cosmos. Niché sur un vaste domaine de 17 hectares, ce havre de paix ne compte que 24 chambres qui jouent sur les matériaux locaux et des touches ethniques colorées. Randonnées dans les prodigieux paysages, visites des vignobles réputés de la vallée, détente au spa avec vue sur les montagnes... L'expérience a de quoi faire rêver plus d'un voyageur même avant la tombée de la nuit !