Bon plan parfum : notre sélection de parfums en promotion pour la fête des pères

BON PLAN PARFUM. A l'approche de la fête des pères, certains revendeurs commencent déjà à brader les prix de plusieurs parfums et eaux de toilettes. Une bonne occasion pour préparer son cadeau !

C'est bientôt la fête des pères ! A l'approche de cette célébration qui se tiendra le 20 juin prochain, les grands revendeurs spécialisés commencent à se positionner. On retrouve déjà plusieurs références de parfums et eaux de toilette qui feront un cadeau idéal pour votre papa !

Parmi les différents parfums que l'on peut retrouver à bas prix, on distingue notamment plusieurs grandes marques telles que Mauboussin avec son eau à la senteur boisée & orientale et aux notes de menthe fraiche, de violette noire et de bois de gaiac.

Mauboussin - Eau de Parfum Homme - Pour Lui In Black - Senteur Boisée & Orientale - 100ml 76,00 € 29,90 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Mauboussin propose également le parfum "private club" pour homme. Ce dernier dispose de notes de bouquet d'épices froides et de poivre glacé avec une légère empreinte de cannelle et de bergamote.

Mauboussin - Eau de Parfum Homme - Private Club - Senteur Boisée & Orientale - 100ml Amazon 35,90 € 26,69 € Voir

Cdiscount 79,00 € 28,90 € Voir

Si vous disposez d'un plus grand budget, la marque Versace vous propose son propre parfum "Oud noir" pour homme. Ce dernier dispose d'une légère odeur d'épices orientales avec des notes de cuir prononcées.

Versace Oud Noir Eau De Parfum pour Homme 100 ml 83,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Si à l'inverse, vous ne disposez pas d'un très grand budget, mais souhaitez tout de même faire un cadeau à votre papa, il reste toujours des options. Le parfum "III" de Emanuel Ungaro est toujours disponible à une vingtaine d'euros. Il conviendra parfaitement pour un homme de caractère avec ses notes de poivre, de citron et de géranium.

EMANUEL UNGARO Homme III Eau de Toilette pour Homme, 100 ml 25,89 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Plusieurs eaux de toilettes sont également disponibles si vous souhaitez faire un beau cadeau. On retrouve notamment quelques grands noms comme l'eau de Rochas disponible à bas prix.

Soin Corps et visage Rochas Parfum homme eau de rochas homme rochas edt 23,95 € VOIR L'OFFRE sur Darty

L'enseigne Versace propose également une eau de toilette baptisée "The dreamer" à l'intention du public masculin. Cette eau dispose notamment de notes de clou de girofle, de fleur de tabac, de rose, et de géranium.

Versace the dreamer eau de toilette vaporisateur 100 ml 40,14 € 30,96 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pour un budget plus serré, on retrouvera notamment les classiques eaux de toilettes Scorpio ou Brut. Ces indémodables continuent de satisfaire un grand nombre d'hommes avec leurs senteurs épicés et leur petit prix qui le rend très accessibles.

Scorpio - Eau de Toilette - Homme - Collection Rouge - Flacon de 75 ml 7,27 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Brut Eau de toilette vaporisateur - Le vaporisateur de 100ml 9,89 € 7,70 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Nombreux sont les parfums et eaux de toilette à être disponibles tout au long de l'année. Ces produits sont une valeur sûre à l'approche de périodes de célébration comme la fête des pères, noël, ou un anniversaire. Il peut également arriver que certaines références soient disponibles en promotion en fonction de l'actualité.