Voici les pays d'Europe où l'on se douche le moins et la France crée la surprise

Quel pourcentage d'habitants de chaque pays se douchent-ils chaque jour ? Pour répondre à cette question, une infographie a synthétisé les chiffres de Wikipedia. Voyons qui sont les meilleurs ... et les pires.

L'une des grandes compétitions qui met l'Europe sous tension est l'Eurovision. Les pays membres de l'UE s'affrontent une fois par an pour remporter ce célèbre festival qui cherche la meilleure chanson. Toutefois, il existe d'autres classements qui exacerbent la compétitivité entre Européens.

Dans cette veine, ces derniers jours, un rapport sur le pourcentage de personnes qui se douchent quotidiennement dans chaque pays d'Europe a fait sensation. Ce graphique a été construit avec les chiffres de Wikipedia. Ses conclusions ont, sans aucun doute, surpris plus d'un. Ou peut-être pas tant que ça.

Selon l'infographie, le pays en tête, avec plus de 95% de la population qui se douche quotidiennement, est l'Italie. Le pays transalpin est sans conteste le plus propre du continent. Ensuite, nous trouvons le Portugal. Les Portugais peuvent se targuer d'avoir entre 85 et 94% de la population qui se douche chaque jour. Et enfin, en troisième place, clôturant le podium : l'Espagne. Notre voisin du Sud partage cette position avec la Grèce. Ces deux pays ont un pourcentage de personnes qui se douchent quotidiennement entre 75 et 84%.

Qu'en est-il de la France ? Elle est loin d'être en tête du classement. Car après les trois pays du sud de l'Europe qui emportent les premières places, on trouve la Turquie, la Belgique, la Bulgarie et la Roumanie qui affichent entre 65 et 74%. Toujours pas de France ... Ca commence à sentir mauvais comme on dit !

Derrière eux, tous les autres : la France, l'Allemagne, la Norvège ou la Russie, entre autres, n'atteignent pas plus de 65%. Pour quelle raison nous douchons-nous si peu souvent ? Les pays comme l'Espagne, l'Italie et le Portugal ont généralement un climat plus chaud que la France, surtout en été. Cela pourrait inciter les habitants de ces pays à se doucher plus fréquemment. D'autre part, les habitudes de propreté peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre en fonction des traditions et des normes culturelles. Il est possible que dans certains pays, il soit plus courant de prendre une douche quotidienne, tandis que dans d'autres, une douche tous les deux jours peut être la norme.

Dans tous les cas, nous ne sommes pas sur le podium. Mais cela ne tient qu'à nous de faire progresser notre pays en nous douchant plus souvent. En espérant que, contrairement à l'Eurovision, nous ne soyons pas condamnés à rester les moins propres d'Europe pendant des dizaines d'années !