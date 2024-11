Si vous lavez vos cheveux tous les jours, arrêtez - les dermatologues ont trouvé la fréquence idéale

Vous avez les cheveux gras, secs ou abimés ? C'est peut-être parce que vous vous lavez trop les cheveux, ou au contraire pas assez.

C'est la question que se posent toutes les femmes, mais aussi de nombreux hommes. Combien de fois par semaine faut-il se laver les cheveux pour qu'ils soient soyeux et en bonne santé ? Pour certains, la réponse est sans appel : c'est tous les jours. Pour d'autres, la bonne recette tourne autour d'une seule fois par semaine. Pendant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19, des milliers d'internautes avaient même entamé une "cure de sébum". Cette pratique, qui consistait à ne pas se laver les cheveux pendant plusieurs semaines de suite, était censée aider les cheveux secs et le crâne à retrouver leur vitalité.

On sait cependant depuis que ce type de cure trop longue est quasiment inutile, et que se laver les cheveux régulièrement est indispensable pour déboucher leurs pores et qu'ils restent en bonne santé. Pour équilibrer le taux de sébum et éviter les problèmes de peau, les dermatologues recommandent un rythme bien précis. Ils rappellent d'abord que chaque cas est unique, et qu'il n'y a pas de réponse universelle. Cependant, pour éliminer la sueur, la poussière et les autres agents externes, deux à trois lavages par semaines devraient correspondre à la plupart des besoins.

Ce nombre peut néanmoins varier : pour ceux qui ont les cheveux très gras, par exemple, il peut être nécessaire de se laver plus fréquemment, tandis que ceux qui ont les cheveux secs peuvent opter pour un intervalle plus long.

La production de sébum change aussi en fonction de notre âge et de notre activité physique. Chez les hommes, la production a également tendance à être plus abondante, ainsi que chez les personnes qui vivent dans des villes avec de fortes concentrations de poussière. Il est donc préférable d'adapter la régularité de ses shampooings à sa situation.

Attention cependant, bien qu'il faille le réguler, le sébum est indispensable pour protéger nos cheveux contre le dessèchement et les microbes. Il est ainsi important de ne pas se les laver avec un produit trop agressif. C'est pour cette raison que les dermatologues recommandent le plus souvent des produits naturels et hydratants.