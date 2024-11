Il ne faut pas se doucher tous les jours, les dermatologues donnent la fréquence idéale

Si vous vous lavez tous les jours sans exception, arrêtez. Cette habitude est très mauvaise pour votre peau et votre santé.

65 % des Français prennent une douche tous les jours. Ce chiffre, révélé dans une étude IFOP datée de juin 2022, peut étonner, mais il est encore plus faible en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni où seulement 55 % des gens se douchent quotidiennement. Mais, ont-ils raison d'avoir une hygiène corporelle si régulière ? Ou mettent-ils en péril la santé de leur peau ?

Poussière, sueur, peaux mortes, germes, microbes et surtout odeurs, la douche est très utile pour de multiples raisons. Ce qui n'est qu'une tâche à cocher dans l'emploi du temps de certains, fait même office de véritable rituel bien-être pour d'autres. Ces derniers organisent leur douche comme un moment de détente grâce à des bougies, des savons relaxants, des serviettes chaudes et de la musique. Mais selon les dermatologues, ce n'est pas parce que cette étape est agréable, qu'elle doit avoir lieu tous les jours, loin de là même !

En effet, les spécialistes insistent sur le fait qu'il ne faut absolument pas se laver tous les jours. Ce geste, que beaucoup considèrent comme indispensable, peut en réalité s'avérer nocif. Trop se laver mènerait à des sécheresses et des irritations désagréables et parfois douloureuses. C'est également un excellent moyen de détruire la couche protectrice naturelle qui se trouve juste au-dessus de notre peau. En résumé, ne pas se laver tous les jours, c'est le meilleur moyen d'être en bonne santé !

Les dermatologues recommandent plutôt de ne prendre de douche que trois fois par semaine, soit un jour sur 2 à 3. Cette fréquence est idéale pour être propre, sans endommager sa peau. En vérité, le rythme de douche doit s'adapter à chacun. "Cela dépend vraiment du style de vie et des tendances naturelles à transpirer", explique Mary L. Stevenson, professeure au département de dermatologie Ronald O. Perelman. "Évidemment, si on transpire tous les jours à la salle de sport, on préfèrera prendre une douche quotidienne. Même chose pour les personnes exposées à des produits chimiques ou à des odeurs fortes au travail".

Mais attention, pas de douche ne veut pas dire pas d'hygiène ! Il faut tout de même veiller à bien se nettoyer les zones intimes correctement, et tous les jours. Et pour ceux qui continueraient à se laver tous les jours ? Mary L. Stevenson propose de ne pas dépasser 10 minutes sous l'eau, pour ne pas assécher la peau, et d'utiliser des produits très doux.