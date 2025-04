Tout le monde fait cette erreur avec le déodorant - il perd beaucoup d'efficacité

Pour être efficace à 100 %, le déodorant doit être utilisé d'une façon très précise que trop de gens ignorent.

Ces dernières années, une vraie prise de conscience a eu lieu sur la dangerosité des déodorants. Remplis d'alcool, de parfums, de sels d'aluminium ou encore de paraben, ces derniers ont été liés à des risques de cancers importants. Pour plaire à leurs clients et progresser en matière de protection de la santé, de nombreuses marques ont donc revu leurs compositions pour proposer des produits plus propres, mais tout aussi efficaces.

Mais la recette et l'odeur ne sont pas les seules choses à prendre en compte lorsque l'on achète un déodorant. Plusieurs médecins et dermatologues ont en effet pris la parole pour expliquer que la plupart des utilisateurs ne se servent pas correctement des bouteilles et des sticks achetés en supermarchés ou en parapharmacie. "Ce conseil va paraitre étrange, mais il permet d'optimiser les effets du déodorant", anticipe Carla Valette, interne en médecine au CHU de Toulouse, sur son compte TikTok. "En fait, il faut appliquer le déodorant le soir, avant de dormir, et pas le matin."

Celle qui a fait de la vulgarisation médicale sa spécialité sur internet développe que, pendant la nuit, les glandes sudoripares responsables de la création de la sueur travaillent moins que durant la journée. Appliquer du déodorant sur des aisselles propres, dans le meilleur des cas en sortant de la douche, permet au produit d'être adsorbé plus en profondeur et d'être plus efficace. "Si vous en avez mis le soir, n'en remettez pas la journée pour ne pas saturer vos aisselles", ajoute-t-elle.

© Adobe Stock

À l'inverse, si vous êtes très actif la nuit et que vous dormez plutôt la journée, il faut faire l'inverse et utiliser le déodorant le matin. L'important, c'est d'appliquer le produit juste avant la période où vous êtes le moins actif, comme confirme une étude menée aux États-Unis et publiée dans le Journal of the american academy of dematology.

Cette explication permet de mieux comprendre pourquoi la plupart des produits déodorants sont vendus comme étant efficaces pendant 24 h. Ils sont absorbés pendant 8 à 12 heures la nuit, et mis à contribution au cours des 12 heures suivantes au travail ou au sport ! Alors avant de jeter votre anti-transpirant, car vous avez l'impression qu'il ne fonctionne pas, essayez de changer l'heure à laquelle vous l'appliquez.