Cette astuce toute simple validée par Bill Gates aide à réduire le stress au quotidien

À la tête d'une fortune de plus de 100 milliards de dollars, Bill Gates a trouvé un équilibre personnel grâce à ... ses vêtements.

Chaque matin, c'est le même refrain. Dès le réveil, le stress nous envahit et ne nous laisse plus tranquilles jusqu'au coucher. Travail, argent, enfants et tracas du quotidien nous empêchent régulièrement de réfléchir clairement. Et s'il y en a un qui ne peut pas se laisser submerger par les pensées parasites, c'est bien Bill Gates. Le fondateur de Microsoft a, tout au long de sa carrière, développé un certain nombre de petits "trucs" lui permettant de se vider la tête et d'améliorer sa productivité.

Étonnamment, ce n'est ni du côté de son travail, ni de celui de son compte en banque astronomique que le chef d'entreprise s'est tourné, mais bien vers sa garde-robe. Au fil des années, le milliardaire a développé une véritable stratégie mode dont il a dévoilé quelques secrets. Son mantra ? S'acheter très peu de vêtements et respecter des tarifs abordables. En évitant de débourser des sommes démesurées dans des pièces de luxe, il augmente son pouvoir d'achat pour améliorer sa vie privée.

© Andrew H. Walker/Shutterstock/SIPA

Mais garder de l'argent pour ses loisirs n'est pas la motivation principale de Bill Gates. Son dressing "capsule", limité aux basiques, lui évite surtout de perdre de précieuses minutes à réfléchir à sa tenue du jour. Il peut alors consacrer cette partie de son cerveau à des tâches plus utiles dès le saut du lit. Cette mise à profit lui permet de gagner du temps de réflexion et d'avoir toujours une longueur d'avance sur ses concurrents. Convaincus, Steve Jobs et le directeur de Meta, Mark Zuckerberg, ont aussi adopté cette philosophie.

Depuis le lancement de Microsoft en 1975, Bill Gates a créé ce que l'on appelle généralement sa "tenue signature". Plus que des vêtements, il s'agit d'une identité visuelle claire qui le rend facilement identifiable par les autres, que cela soient ses collaborateurs ou ses adversaires. Une stratégie quasi commerciale qui a été appliquée par beaucoup d'autres chefs d'entreprise. Elon Musk porte presque quotidiennement une chemise blanche, un blazer noir et un jean foncé, tandis que Mark Zuckerberg est connu pour ses T-shirts unis, qui lui confèrent encore et toujours une image de jeune premier.