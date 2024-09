Ce geste est essentiel, et pourtant, de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie l'oublient

Changer la nourriture et l'eau de nos animaux de compagnie ne suffit pas. De nombreux propriétaires oublient cette étape cruciale pour leur santé.

Nous ne pourrions jamais nous pardonner si quelque chose arrivait à nos animaux de compagnie par notre faute. C'est pour cette raison que nous nous efforçons de leur offrir la meilleure vie possible. Longues balades, innombrables jouets et toiletteurs dignes des meilleurs coiffeurs, rien n'est trop beau pour nos boules de poils. Pourtant, une étape toute simple, mais essentielle pour leur santé, est régulièrement négligée par les propriétaires.

Le moment du repas est souvent un rituel que nos chiens et chats attendent avec impatience toute la journée. Rien de mieux pour eux que de savourer leurs croquettes préférées après une journée d'exercice. Mais, remplir leurs gamelles d'eau et de nourriture n'est pas vraiment suffisant. Si nous n'aimons pas remanger dans nos assiettes sales, nos compagnons à quatre pattes non plus. Et il en va aussi de leur santé ! C'est pour cette raison que les experts recommandent de laver et de désinfecter leurs gamelles et leurs bols assez fréquemment.

En plus d'améliorer le goût de la nourriture, le nettoyage permet d'éviter l'accumulation de bactéries. "Une étude américaine (menée par l'Université de Californie à Davis Ndlr) a révélé que les gamelles pour animaux de compagnie sont l'une des choses les plus sales dans la plupart des maisons", expliquent les experts du site britannique Lords and Labradors. "Elles se hissent au quatrième rang sur la liste des articles domestiques les plus infestés de germes."

© 123 RF

Classées juste après les éponges et les gourdes d'eau, elles peuvent contenir jusqu'à 200 000 bactéries par centimètre carré ! Les très redoutés staphylocoque et salmonelle font par exemple partie des nombreux germes retrouvés dans les gamelles. Ces nids à microbes peuvent causer de graves problèmes de santé à nos amis à quatre pattes, tels que des vomissements et des problèmes gastro-intestinaux.

Idéalement, il est conseillé de procéder à ce nettoyage avant ou après chaque repas, même pour les contenants à nourriture sèche. Attention cependant, il est fortement recommandé de séparer la vaisselle de vos animaux et la vôtre, pour éviter tout transfert de bactérie. Même chose pour le séchage, utilisez un torchon dédié pour ne prendre aucun risque.