Se laver les oreilles trop souvent pourrait les abimer - des experts dévoilent la fréquence idéale

La santé de nos oreilles ne doit pas être négligée. Pour ne pas les abîmer, il faut adopter les bons gestes et les outils adaptés.

Nettoyer ses oreilles peut sembler anodin, mais ce geste peut entraîner de sérieuses conséquences s'il est mal effectué. Entre ceux qui le font trop souvent, ceux qui n'utilisent pas les bons accessoires et ceux qui ne le font pas assez, c'est un vrai casse-tête. Depuis plusieurs années, les professionnels tentent de se mettre d'accord sur les bons outils à adopter. Oriculi, spirales et même mouchoirs, les possibilités sont infinies, mais pas toutes recommandées.

Le médecin star Michel Cymes avait de son côté confié pourquoi il ne préconise pas l'utilisation des cotons-tiges : "Je les déconseille", avait-il indiqué sur RTL en 2021. "Tout ce que vous parviendrez à faire, c'est tasser le cérumen et enfoncer le bouchon un peu plus loin dans le conduit auditif". Pour éviter tout problème de ce genre, les spécialistes recommandent plutôt de consulter directement un médecin ORL, qui se chargera lui-même retirer le bouchon de cérumen gênant. Un bon moyen de récupérer son audition intacte... à condition de respecter certaines précautions.

© Jaojormami/ Adobe Stock

Attention, cette pratique ne doit pas être réalisée n'importe quand, au risque d'endommager le conduit auditif et le tympan. Là encore, les professionnels ont rapidement partagé leur expérience. Selon eux, tout est une question d'équilibre, car l'oreille est un système autonome et autonettoyant. Quand il est présent en quantité normale, le cérumen est très utile pour protéger le conduit auditif contre certaines bactéries et réguler le son par exemple.

Les spécialistes sont donc unanimes sur ce point : il n'est absolument pas nécessaire de se nettoyer les oreilles tous les jours. Pour ne pas abimer le conduit, il vaut même mieux le faire une à deux fois par mois seuleme nt, selon la production de cérumen ! Pour les jeunes enfants et les bébés, les médecins sont catégoriques : il ne faut jamais rien introduire dans leurs oreilles encore trop fragiles. Le plus simple est donc de nettoyer la cire qui dépasse du conduit externe avec un gant imbibé d'eau ou du sérum physiologique.